Telegram сделал продвинутый редактор сообщений платной функцией

С его помощью пользователи смогут оформлять сообщения с заголовками, цитатами и таблицами.

Telegram начал тестировать продвинутый текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки. Такую функцию обнаружили пользователи бета-версии мессенджера.

Продвинутый редактор позволяет собирать сообщение почти как полноценный документ. В нем доступны заголовки, цитаты, код, формулы, маркированные и нумерованные списки, а также сворачиваемые блоки текста. Схожий механизм уже используется для ИИ-редактора в телеграмме.

Кроме текстового содержимого, такие сообщения поддерживают добавление изображений, аудио, геолокации и эмодзи из коллекции Telegram Premium.

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В тестовой сборке мессенджера все пользователи могут открыть редактор, однако для отправки сообщения с форматированием требуется подписка Premium. Функция будет доступна в ближайших обновлениях.

Продвинутый редактор станет еще одним инструментом, который будет доступен только платным подписчикам Telegram Premium – наряду с увеличенными лимитами на загрузку, эксклюзивными стикерами, отсутствием рекламы и расшифровкой голосовых и видеосообщений в текст одним нажатием.

Ранее в Telegram появились "ключи" доступа и возможность добавлять музыку в профиль. А WhatsApp спустя 17 лет добавил никнеймы и возможность скрыть номер телефона.

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