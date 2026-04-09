Следующая зима пройдет в таких же сложных условиях, как и нынешняя, – Шмыгаль

Подготовка к предстоящему отопительному сезону уже ведётся.

К началу отопительного сезона 2026/2027 в конце осени Украина планирует накопить 14,6 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, согласно базовому сценарию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В то же время мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в частности, и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить в таких же сложных условиях, как и нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с обстановкой в сфере безопасности", – отмечает Шмыгаль.

Критически необходимый минимум в газохранилищах определен на уровне 13,2 млрд куб. м – расчеты сделаны на основе предыдущих отопительных сезонов. Такой объем позволит стабильно пережить зиму даже в условиях низких температур и массированных атак, уверен чиновник.

Шмыгаль выделил три ключевых момента для обеспечения газом на зиму:

своевременное заключение контрактов на импортные поставки;

закачка топлива в хранилища по самым низким рыночным ценам;

диверсификация маршрутов поставок.

Министр также указал, что отдельный приоритет имеет и подготовка к ремонтной кампании – в частности, формирование запасов оборудования для выполнения плановых, внеплановых и аварийных работ благодаря поддержке международных партнеров.

Власти советуют гражданам уже сейчас готовиться к следующей зиме и утеплять свои дома. Для этого можно воспользоваться, в частности, государственными программами по энергоэффективности "СветДом" и "ГринДом", которые возвращают участникам большую часть средств в качестве компенсации.

Глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин отмечает, что в конце зимы Киев был готов к отопительному сезону на 1-2%. Подготовиться к следующим холодам будет невозможно без желания местных властей, говорит он.

