Трамп хочет сделать Венесуэлу 51-м штатом США, - журналист Fox News

Президент США рассказал журналисту, что в Венесуэле находится нефть на сумму 40 триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп всерьез размышляет над тем, чтобы сделать Венесуэлу 51-м штатом. Об этом сообщил журналист Fox News Джон Робертс в соцсети X после разговора с американским лидером.

"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом... Он сказал мне, что всерьез подумывает о том, чтобы сделать Венесуэлу 51-м штатом", - написал он.

Репортер Билл Мелугин на своей странице в соцсети X добавил, что Трамп во время разговора с Робертсом также заявил о том, что в Венесуэле находится нефть на сумму 40 триллионов долларов. Также, по его словам, президент США сказал журналисту, что "Венесуэла любит Трампа".

Кроме того, Робертс поделился, что Трамп заявил ему о том, что перемирие с Ираном "находится на искусственном жизнеобеспечении".

Ранее Business Insider писало, что американская операция в Венесуэле прошла для США крайне успешно, но существует риск, что при планировании новых военных операций Пентагон критически недооценит возможности китайских и российских систем ПВО при других обстоятельствах.

В издании отметили, что в руках венесуэльских военных иностранные системы ПВО обслуживались ненадлежащим образом из-за бездействия и некомпетентности. Поэтому успех рейда в Каракасе может не иметь особого значения, когда американцам придется иметь дело с теми же образцами оружия, но уже в руках самих россиян или китайцев.

