Основной целью пакета является устранение пробелов в уже введенных ограничениях.

В 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков. Об этом пишет Bloomberg, журналистам которого удалось ознакомиться с документами ЕС.

"Основная цель нового пакета санкций заключается в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов Москвы", – пишет издание.

Согласно проекту, санкционный пакет предусматривает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

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В нефтяной сфере ЕС планирует ввести дополнительные более жесткие условия страхования, продажи и аренды танкеров, перевозящих российскую нефть. Ранее введенные санкции позволяли европейским танкерам и страховым компаниям работать с российской нефтью при условии, что она продается по цене ниже установленного потолка в 60 долларов. Однако на практике различные манипуляции позволяли европейцам перевозить и страховать российскую нефть даже по более высокой цене.

Новые ограничения не только позволят навести порядок в сотрудничестве европейцев с россиянами, но и должны усложнить России создание собственного теневого флота танкеров.

Помимо нефти, алмазов и станков новые санкции затронут торговлю другими товарами, используемыми в военном производстве – химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для беспилотников. Предложения включают также ограничения на импорт из России сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной проволоки, алюминиевой проволоки, фольги и труб.

Если предложения будут одобрены, в список организаций, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний, включая фирмы в Казахстане, Узбекистане, Сингапуре и несколько российских машиностроительных компаний.

ЕС также предлагает:

запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги в области криптоактивов;

запретить предоставление программного обеспечения для управления предприятиями, а также для промышленного проектирования и производства;

ввести для европейских компаний, принадлежащих россиянам, систему разрешений на перевод средств из ЕС;

ввести требование к экспортерам вносить в контракты пункты о запрете реэкспорта в Россию отдельных товаров.

Санкции против России

Как писал УНИАН, последний 11-й пакет общеевропейских санкций против России был принят в июне. Тогда был введен инструмент для вторичных санкций против стран, помогающих обходить санкции (но без его применения на практике), запрещен транзит санкционных товаров через территорию РФ, введены санкции против еще ряда российских компаний и предусмотрен еще ряд ограничений.

Впрочем практика показывает, что Россия продолжает обходить санкции, и западные компании охотно ей помогают в этом. Так, на днях стало известно, что более сотни британских компаний признались в нарушении санкций против России. И это лишь те, кто сами во всем признались.

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