В списке подсанкционных лиц - сын Медведева и племянница Путина.

Еврокомиссия подготовила 12-й пакет санкций против России, включающий эмбарго на российские алмазы, ужесточение требований по соблюдению ранее введенных санкций, ограничения на экспорт и импорт ряда товаров на сумму около 5 млрд евро. Санкции также коснутся около 120 физических и юридических лиц.

Как пишет The Guardian, среди 47 физических лиц, которых коснутся санкции - родственники высших представителей российской власти – нынешнего и бывшего президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

В частности, в список попала Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, которая возглавляет фонд "Защитники отечества", который поддерживает российских солдат, сражающихся в Украине.

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По информации росСМИ, Цивилева - двоюродная племянница Путина, семье которой президент передал крупный угольный бизнес.

В расширенном списке также есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента РФ, заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева. Его внесли в санкционные списки за организацию дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине.

В фокусе предложений также полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней из сибирских рудников страны. По данным ЕС, это может лишить Кремль более 4,5 млрд евро в год.

Предлагаемые санкции также направлены против компаний гражданского сектора, которые обвиняются в поддержке российской военной машины. Среди них — "АльфаСтрахование", позиционирующая себя как крупнейшая частная страховая компания в России.

Также в список попал Авиационный комплекс имени Ильюшина, ведущий производитель самолетов, производящий военно-транспортный самолет Ил-76. В предложенные санкции также попал разработчик и оператор российской навигационной системы ГЛОНАСС.

Ряд белорусских чиновников также были включены в предложенные санкции за их предполагаемую роль в поставках оружия в Россию или в другом военном сотрудничестве, включая подготовку призывников российской армии на базах в Беларуси.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, последний, 11-й пакет общеевропейских санкций против России, был принят в июне. В этом пакете был введен инструмент для вторичных санкций против стран, помогающих обходить санкции (но без его применения на практике), запрещен транзит санкционных товаров через территорию РФ.

В 12-м пакете санкций, который сейчас готовит ЕС, будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков.

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