Забор из солнечных панелей может быть выгоднее обычного: в чем преимущества

Резкий рост мирового производства солнечных батарей привел к появлению новых тенденций.

Китайские производители выпускают солнечные панели в таких количествах, что глобальный переизбыток привел к обвалу цен. Панели настолько дешевы, что в Германии и Нидерландах из них строят заборы.

Венгерское издание raketa пишет, что обычно солнечные панели устанавливают на крышах, потому что там они наиболее эффективны, но благодаря нынешнему переизбытку предложения из них выгодно строить даже заборы, так как затраты на рабочую силу в этом случае гораздо ниже.

Отмечается, что солнечные ограждения уже появляются в Великобритании, Северной Америке и Австралии.

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Согласно январскому отчету Международного энергетического агентства, к концу года мировое предложение солнечных панелей, как ожидается, достигнет 1100 гигаватт, что в три раза превышает спрос. Спотовые рыночные цены в 2023 году упали вдвое, а к 2028 году, как ожидается, снизятся еще на 40%, отметило Агентство.

Популярность солнечных панелей, используемых для строительства заборов, объясняется рядом факторов:

их легко устанавливать на уже существующие конструкции;

благодаря вертикальному и двустороннему расположению одна сторона получает солнечный свет утром, а другая – днем;

забор все еще выполняет свою функцию.

Кроме того, может быть целесообразно рассмотреть возможность установки солнечных панелей на границах автомагистралей, насыпей или земельных участков.

Ранее УНИАН писал, что в Германии массово устанавливают альтернативные солнечным панелям системы.

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