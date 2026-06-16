Сирия намерена увеличить добычу газа: на рынок выходит первая крупная компания из США

Потенциальное соглашение позволит увеличить добычу газа на 4–5 млн кубометров в сутки в течение года.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips готовится стать первой крупной энергетической компанией США, которая подпишет контракт с новой властью Сирии.

Как пишет Financial Times, таким образом Дамаск продолжает попытки восстановить экономику, пострадавшую от многолетней войны и международных санкций.

В рамках соглашения с государственной Сирийской нефтяной компанией (SPC) компании ConocoPhillips и Novaterra Energy будут разрабатывать существующие газовые месторождения и вести поиск новых. Договоренность основана на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами еще в ноябре прошлого года.

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По словам источников, знакомых с ходом переговоров, контракт может быть подписан уже на этой неделе. В ConocoPhillips отказались комментировать текущие коммерческие переговоры и бизнес-проекты.

В мае компания также заключила ещё один меморандум с SPC, QatarEnergy и TotalEnergies об изучении перспектив коммерческой разведки углеводородов на шельфе Сирии.

В прошлом году сирийские власти заявляли, что потенциальное соглашение позволит увеличить добычу газа на 4–5 млн кубометров в сутки в течение года. Для страны это существенный прирост, ведь с начала гражданской войны добыча сократилась почти на две трети – с 30 млн кубометров в сутки в 2011 году.

Эксперты оценивают суточную потребность Сирии в газе для работы энергосистемы примерно в 18 млн кубометров. В настоящее время страна зависит от поставок из Азербайджана и Катара и до сих пор страдает от плановых отключений электроэнергии. В то же время ситуация постепенно улучшается: если раньше электричество было доступно около двух часов в сутки, то теперь – примерно 13 часов.

Хотя запасы нефти и газа Сирии относительно невелики по ближневосточным меркам, для фактически обанкротившегося государства они остаются одним из немногих потенциальных источников доходов.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, свергший режим Башара Асада в декабре 2024 года, сделал восстановление энергетического сектора одним из ключевых направлений своей политики. В то же время Вашингтон поощряет американские компании инвестировать в страну в рамках курса президента Дональда Трампа на усиление энергетического влияния США.

В прошлом году США смягчили санкционные ограничения в отношении Сирии, что открыло путь для ConocoPhillips и других американских компаний к заключению соглашений с новым сирийским правительством, несмотря на нестабильную регуляторную среду.

В рамках более широкой кампании по привлечению иностранных инвестиций сирийские власти в последние месяцы подписали ряд соглашений и меморандумов с международными и региональными компаниями, среди которых Chevron, QatarEnergy, TotalEnergies и Dana Gas.

Американские инвестиции в энергетику

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его очень интересует венесуэльская нефть, вспоминая историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании вложили значительные средства.

При этом, как писала Financial Times, несмотря на заявления Трампа о готовности американских компаний вкладывать большие средства в нефтяную отрасль Венесуэлы, эта страна остается крайне непривлекательной для инвесторов.

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