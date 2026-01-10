Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы, - FT

Крупнейшая нефтяная компания США заявляет, что ей нужны надежные гарантии защиты возможных инвестиций.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности американских компаний инвестировать большие деньги в нефтяную отрасль Венесуэлы, на самом деле эта страна остается крайне непривлекательной для инвесторов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американских нефтяников.

Как отмечает издание, Даррен Вудс, главный исполнительный директор крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, скептически высказался об инвестициях в Венесуэлу во время видеоконференции руководителей энергетических компаний в Белом доме в пятницу.

"Если мы посмотрим на правовые и коммерческие конструкции, рамки, действующие сегодня в Венесуэле, то сегодня она неинвестиционная", – сказал Вудс Трампу на этой встрече.

По его словам, необходимо внести значительные изменения в правовую систему страны, чтобы гарантировать "прочную защиту инвестиций". Вудс напомнил, что правительство Венесуэлы уже дважды конфисковало активы его компании с тех пор, как она впервые инвестировала в эту страну в 1940-х годах.

Руководители других нефтяных компаний, которые приняли участие в видеоконференции в Белом доме, были более восприимчивы к предложениям Трампа.

Так, представители Chevron заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в течение 18-24 месяцев, расширив имеющиеся у них мощности. В Shell заявили о готовности инвестировать "несколько миллиардов долларов" при условии, что США снимут санкции с венесуэльской нефтяной отрасли.

Испанская Repsol заявила, что может утроить свою добычу в течение двух-трех лет. Готовность расширять добычу озвучили и в компании Eni.

Впрочем, в частных беседах американские инвесторы действительно не горят желанием вкладывать деньги в нестабильную Венесуэлу.

"Никто не хочет туда лезть, когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны", – сказал Financial Times неназванный частный инвестор, намекая на громкие заявления Трампа в соцсетях, из-за которых фондовые рынки постоянно лихорадит.

Проблема нефти из Венесуэлы

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand, в авторской статье на УНИАН писал, что рост добычи нефти в Венесуэле потенциально дает шанс ослабить позиции России на мировом рынке за счет увеличения товарного предложения. Однако за громкими заявлениями Трампа нет четкого операционного плана: непонятно, кто именно будет инвестировать, на каких условиях, как будут решаться арбитражные споры и кто будет нести политические и технологические риски.

Хотя Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти (более 300 млрд баррелей), ее отрасль была разрушена политизацией, национализацией, увольнением специалистов, коррупцией и санкциями. Проблемной является специфика самой нефти в Венесуэле – это сверхтяжелый сорт, который требует сложной обработки, стабильной инфраструктуры и больших затрат. "Досоциалистические" объемы добычи Венесуэла в лучшем случае вернет лет через 10. Поэтому быстрое "нефтяное чудо" и вытеснение России с рынка пока маловероятны.

