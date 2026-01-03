США 'будут управлять' Венесуэлой: Трамп публично признал, что его интересует нефть

Американский президент сделал ряд новых громких заявлений.

США "будут управлять" Венесуэлой, пока там на стабилизируется политическая ситуация после свержения режима Николаса Мадуро. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и благоразумный переход. Мы не хотим, чтобы кто-то другой вмешался и в результате ситуация осталась такой же", - заявил он.

Также Трамп не стал скрывать, что его очень интересует венесуэльская нефть. Он в частности вспомнил историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании сделали значительные инвестиции.

Видео дня

"Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, а социалистический режим силой украл ее у нас. Мы привлечем наши крупные американские нефтяные компании - крупнейшие в мире - которые потратят миллиарды долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начнут зарабатывать деньги для страны", - сказал президент США.

При этом Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы "богатым, независимым и безопасным".

Вместе с тем американский лидер пригрозил продолжением и расширением военной операции, если Венесуэла не пойдет на сотрудничество.

"Мы готовы провести вторую, гораздо большую атаку, если это потребуется. Американская армада остается на своих позициях, и Соединенные Штаты сохраняют за собой все военные варианты, пока требования США не будут полностью выполнены и удовлетворены. Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с ними", - сказал Трамп

Президент США также подтвердил фактическое восстановление "Доктрины Монро" - принципа, согласно которому Вашингтон считает Западное Полушарие и в частности Южную Америку сферой своего влияния и интересов.

"Доктрина Монро - это большое дело, но мы значительно ее превзошли - очень значительно. Согласно нашей новой стратегии национальной безопасности, американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение", - сказал он.

При этом Трамп пошутил, что внешнюю политику США теперь называют "доктриной Донро" - от имени Дональд.

Операция США против Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его жена находятся на борту американского авианосца "Иводзима", который направляется в Нью-Йорк.

По данным The New York Times, ЦРУ имело агента в венесуэльском правительстве, который помогал отслеживать местонахождение Мадуро, а также использовало эскадрилью стелс-дронов для постоянного мониторинга. CNN сообщает, что Мадуро и его жену задержали ночью прямо в спальне во время рейда спецподразделения "Дельта" без потерь среди американских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: