Блок пополнил "черный список" российских кораблей теневого флота и снизил прайскеп на российскую нефть.

Послы ЕС утвердили 18-й пакет антироссийских санкций, сообщила в X высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

По ее словам, новые ограничения предусматривают снижение потолка цен на российскую нефть, а также добавляют в "черный список" еще 105 кораблей "теневого флота" РФ.

"ЕС только что одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России на сегодняшний день. Мы продолжаем сокращать военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота и их пособников", - написала Каллас.

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Кроме этого, новые санкции будут предусматривать ограничение доступа российских банков к финансированию. О каких банках идет речь и в чем будут заключаться ограничения, не уточняется.

Также под санкции попадает трубопровод Nord Stream, через который, по слухам, могли бы возобновиться поставки газа в ЕС.

По словам Каллас, под новые ограничения ЕС могут попасть и китайские банки, которые уклоняются от санкций.

"Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют уклоняться от санкций, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках", - добавила Каллас.

Впервые в санкционном пакете речь идет о реестре флагов и крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Индии.

Санкции ЕС против России - что известно

Еврокомиссия еще в начале июня представила 18-й пакет санкций против РФ. Однако его принятие блокировала Словакия, которая настаивала на дополнительных "гарантиях" в связи с ограничениями ЕС против российских энергоносителей, а также потенциальными судебными исками со стороны РФ.

17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что Братислава не будет блокировать новые санкции против РФ. При этом он отметил, что его страна не будет поддерживать предложение о прекращении импорта российского газа после 1 января 2028 года.

Удалось, в конце концов, убедить и Грецию, Кипр и Мальту, которые не поддерживали снижение потолка цен на российскую нефть.

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