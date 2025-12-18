В Евросоюзе продолжают расширять перечень танкеров "теневого флота" России, которым запрещается заходить в порты и получать услуги от стран-членов ЕС.

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые являются частью российского "теневого флота" нефтяных танкеров и которые способствуют поступлению доходов России с продажи энергетических ресурсов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

В частности, эти судна добавлены в санкционный перечень юридических лиц, на которые распространяется запрет на доступ к портам стран-членов ЕС и запрет на предоставление широкого круга услуг, связанных с морскими перевозками. Это ограничение распространяется на танкеры из тех стран, которые не являются членами Евросоюза, но входят в "теневой флот" Путина.

Указанные танкеры обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России, причастны к перевозке военной техники или транспортировки похищенного украинского зерна или культурных ценностей из Украины.

В общем, с сегодняшнего дня, санкции введены против почти 600 суден.

В ЕС уверяют, что и в дальнейшем готовы усиливать давление на Россию и сеть ее "теневого флота", в том числе путем наложения новых санкций.

Теневой флот РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 декабря ЕС ударил санкциями против пяти физических и четырех юридических лиц за поддержку "теневого флота" России и его производственно-сбытовой цепочки. Тогда под санкции попали бизнесмены, которые связаны с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл".

Украина также начала борьбу с российским "теневым флотом", который помогает финансировать российскую военную машину. В частности, применяются морские дроны для поражения танкеров "теневого флота" РФ в Черном море.

