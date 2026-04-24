ЕС начинает ограничивать импорт российского газа, – Bloomberg

С 25 апреля странам-членам блока будет запрещено приобретать российский сжиженный газ на спотовом рынке.

Европа начинает вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg.

По данным издания, с 25 апреля Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на спотовом рынке. Поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года. В то же время журналисты отмечают, что запрет все равно может создать определенные трудности для блока.

Bloomberg отмечает, что ЕС удовлетворяет около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает по трубопроводам. По оценкам международных исследовательских компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., запрет на спотовом рынке может привести к сокращению поставок российского СПГ на 2,8–3,5 млн тонн в год.

В то же время, несмотря на продолжающуюся войну на Ближнем Востоке и, как следствие, ограничения поставок сжиженного газа через Ормузский пролив, директор по вопросам газа и СПГ в Европе в Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер пока не видит существенных рисков для поставок "голубого топлива" в Евросоюз, хотя странам-членам блока придется увеличить импорт газа, чтобы наполнить хранилища к следующей зиме.

"Пока что мы не видим значительного риска для поставок, но ситуация может измениться через несколько месяцев", – отметил эксперт.

Со своей стороны, ведущий аналитик по вопросам СПГ в компании Energy Aspects Том Пурди напоминает, что в случае ухудшения ситуации Европейская комиссия имеет право объявить чрезвычайное положение и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке, однако он не ожидает, что этот рычаг будет быстро задействован.

"Более значимый тест состоится 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные поставки. Некоторые из крупнейших европейских поставщиков энергии будут вынуждены расторгнуть свои контракты на поставку российского СПГ в следующем году, в частности французская TotalEnergies SE, испанская Naturgy Energy Group SA и немецкая SEFE Securing Energy for Europe GmbH", – отметил эксперт.

Bloomberg подчеркивает, что европейский запрет не приведет к исчезновению российского СПГ с мирового рынка. ПАО "Новатэк", поставляющее сжиженный газ в Европу, по данным журналистов, уже подписало предварительное соглашение о поставках СПГ во Вьетнам. По данным Energy Aspects, часть объемов также может быть перенаправлена в Турцию и Египет.

Отказ ЕС от российского газа – последние новости

26 января Европейский Совет одобрил решение, предусматривающее окончательный поэтапный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Несмотря на войну на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе, через который поставляется более 20% сжиженного газа в мире, в Еврокомиссии заверили, что не изменят планы относительно запрета российского газа.

Впрочем, не все в ЕС стремятся отказаться от российского "голубого топлива". Словакия вслед за Венгрией готовится в суде оспорить запрет на импорт газа из РФ.

