Российские энергетические объекты стали целями атак украинских дронов.

Недавние удары украинских дронов остановили энергетические объекты России, которые обеспечивали по меньшей мере 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это около 1,1 млн баррелей в сутки, пишет Reuters.

Агентство сделало обзор украинских атак за последние недели на ключевые энергетические объекты в России.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод

В августе украинские военные сообщили о пожаре в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, мощность переработки которого до инцидента составляла 8,5 млн тонн в год. 15 августа военные также заявили, что ударили по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

После этого Сызранский нефтеперерабатывающий завод приостановил производство и поступление сырой нефти, подтвердили Reuters два источника отрасли.

НПЗ Краснодарского края

В субботу ВСУ зафиксировали многочисленные взрывы и пожар на Краснодарском НПЗ, который ежегодно производит 3 млн тонн легких нефтепродуктов.

Местные власти сообщили 13 августа о небольшом пожаре, возникшем в результате обломков уничтоженного беспилотника, на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в регионе. В том же регионе 7 августа обломки дрона вызвали пожар на Афипском НПЗ.

Также обломки упали на российский Ильский НПЗ в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника 7 июля.

Усть-Луга

Российский нефтегазовый терминал Усть-Луга в Балтийском море в сентябре будет работать с мощностью около 350 тыс. баррелей в день. То есть примерно в половину своей обычной мощности. Причиной стали повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Нефтепровод "Дружба"

После удара украинских военных по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области поставки по советскому нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию были прерваны.

Украинские военные 13 августа заявили, что их дроны поразили насосную станцию "Унеча". Сообщалось о повреждениях и масштабном пожаре. Однако на тот момент транспортировка сырой нефти через трубопроводную систему "Дружба" не пострадала.

Новошахтинск

В августе власти РФ сообщили о пожаре после удара дрона по промышленному объекту в городе Новошахтинск, где расположен местный НПЗ.

Волгоградский НПЗ

Украинские военные заявили 14 августа об ударе дронами по НПЗ в Волгоградской области, повлекшем масштабные пожары. Нефтеперерабатывающий завод, которым управляет компания "Лукойл", был вынужден приостановить работу чуть больше чем на неделю еще в феврале после удара.

Саратовский НПЗ

Украина заявила, что 10 августа она нанесла удар по НПЗ в Саратовской области, что повлекло взрыв и пожар. Точные масштабы ущерба неизвестны. В феврале этот завод уже приостанавливал производство топлива после предыдущей атаки.

Сочинская нефтебаза

Украинский беспилотник 3 августа попал по нефтебазе в Сочи. Загорелись два резервуара с нефтью, однако пожар впоследствии потушили.

Новокуйбышевский НПЗ

Удар украинским дроном 2 августа по Новокуйбышевскому НПЗ, который принадлежит "Роснефти", полностью остановил первичную переработку нефти.

Рязанский НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, которым также управляет "Роснефть", остановил около половины своих перерабатывающих мощностей 2 августа после атаки украинского дрона.

Этот завод неоднократно становился мишенью. Он останавливал работу в конце января и снова в феврале после предыдущих атак дронов.

Топливный кризис в РФ - что известно

Как писал УНИАН, систематические удары украинских беспилотников по НПЗ в России привели к существенному сокращению производства топлива и росту цен на него.

Ранее также сообщалось о километровых очередях на российских АЗС. Масштабные перебои с поставками топлива наблюдали во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова говорили, что топливо исчезло с большинства АЗС, а его стоимость существенно увеличилась. Бензин, по словам местных жителей, можно было приобрести только по талонам.

1 сентября стало известно, что топливный кризис, охвативший Россию после ударов дронов по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, докатился до временно оккупированной части Луганской области.

