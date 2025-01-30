Нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать, но Украина всегда может отправить в атаку больше беспилотников.

Ночью 29 января Силы обороны Украины атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завода в Кстово, что в России. Он расположен более чем в 800 километрах от линии фронта на севере Украины.

Взрывы вызвали мощный пожар, который продолжался до самого утра. Российские медиа уже паникуют из-за этой атаки и других недавних ударов Украины по примерно 30 крупным российским нефтеперерабатывающим заводам, которые являются критически важными для ключевой отрасли промышленности страны-агрессора. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс.

Украина атакует российские нефтяные объекты уже около двух лет. Однако за последний месяц произошла значительная эскалация. Один только завод в Кстово перерабатывает 13 миллионов баррелей нефти в год, что составляет примерно 5% от общего объема нефтепереработки в России.

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"Удары по нескольким другим нефтеперерабатывающим заводам в этом месяце, возможно, снизили российское производство нефтепродуктов более чем на десятую часть", – говорится в материале.

Автор отмечает, что хотя нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать, Украина всегда может отправить в атаку больше беспилотников. За последние годы украинская промышленность разработала различные модели дальних ударных дронов, которые могут нести взрывчатку на расстояние до почти 1300 км. Некоторые образцы способны преодолеть расстояние более чем в 1,6 тысячи км.

"По сравнению с многомиллионными затратами на восстановление нефтеперерабатывающего завода, беспилотник – даже рой беспилотников – стоит дешево. Спортивные самолеты "Аэропракт А-22", которые украинцы превращают в ударные беспилотники, продаются примерно за 130 000 долларов", – акцентирует Акс.

Удары по нефтяной промышленности являются частью более широкой украинской стратегии, направленной на лишение Москвы ее основного источника доходов. Так Киев стремится "задушить российские военные усилия, перекрыв их финансирование". И Украина решительно настроена продолжать бить по таким объектам.

Удары по России: поражение завода в Кстово

Ночью 29 января в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. В сети писали о пожаре на НПЗ "Лукойла". Этот завод входит в топ-5 крупнейших по объему производства НПЗ России.

Источники УНИАН в ГУР позже сообщили, что нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ атаковали дроны Главного управления разведки. В разведке говорят, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы. Объект получил значительные повреждения.

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