Назначенный РФ "глава Крыма" Сергей Аксенов намекнул, что топливный кризис может быть не последний.

Серия удачных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что биржевые цены на бензин в России обновляют исторические рекорды. При этом в ряде регионов "страны-бензоколонки" бензин заканчивается, а очереди на заправках стали километровыми.

Масштабные проблемы с топливом наблюдаются и во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова жалуются, что топливо исчезло с большинства АЗС, а стоимость для тех, кто смог залить топливо в авто выросла. Да и бензин, по словам местных, можно приобрести только по талонам.

Назначенный РФ "глава Республики Крым" Сергей Аксенов в эфире местного телеканала "Крым-24" признал проблемы с топливом на полуострове и спрогнозировал, что бензина будет не хватать еще максимум месяц, сообщает ТАСС.

По его словам, проблемы возникли из-за снижения производства на российских НПЗ.

"Есть проблемы с топливом. К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций "Кедр", на других автозаправках топливо есть", - отметил "глава Крыма".

В то же время Аксенов намекнул, что бензиновый кризис на полуострове может повториться.

"Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания СВО (так в РФ называют российско-украинскую войну, - УНИАН) ряд вопросов уйдет и все это вернется на прежний уровень", - отметил он.

В соцсетях водители помогают друг другу в поисках АЗС, где можно заправить машину.

Проблемы с бензином наблюдаются в разных регионах РФ. В Приморском крае из-за дефицита собрались километровые очереди на АЗС.

Местные СМИ сообщают и о проблемах с топливом в Забайкальском крае России. В частности, в городе Краснокаменск топливо продают только для организаций.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Систематические удары украинских беспилотников по НПЗ в России привели к существенному сокращению производства топлива и росту цен на него.

Биржевые цены на бензин в РФ несколько раз обновляли исторические рекорды. Ситуация дошла до того, что участники рынка не уверены, что смогут приобрести топливо. На фоне роста цен на бензин, в России планируют продлить до конца сентября запрет на экспорт бензина и для производителей горючего.

