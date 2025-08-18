По данным российских источника на заводе перерабатывается около 5% нефти от общего объема российских НПЗ.

Волгоградский НПЗ, который принадлежит российскому нефтяному гиганту "Лукойл", остановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке, которые попросили об анонимности.

По словам собеседников издания, Волгоградский НПЗ после атаки 13 августа приостановил работу на установке первичной переработки нефти (УПН-5) мощностью 9 110 тонн в сутки.

"Следующая атака беспилотников 14 августа повредила две другие установки переработки нефти - CDU-1, мощностью 18 590 тонн в сутки, и CDU-6, мощностью 14 570 тонн в сутки", - добавили источники.

Лукойл не предоставил комментариев в ответ на запрос журналистов Reuters.

По оценкам источников издания, переработка нефти на Волгоградском НПЗ остановлена как минимум до середины сентября.

Журналисты отмечают, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти, или 5,1% от общего объема на российских НПЗ.

Ценовые рекорды российского бензина

После очередной атаки на российский НПЗ биржевые цены на бензин в РФ снова подскочили, обновив исторические рекорды.

В частности бензин марки Аи-92 подорожал на 1,28%, до 71,3 тысяч рублей за тонну, и обновил исторический максимум 2023 года.

Бензин Аи-95 подорожал до 80,43 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

Удары по НПЗ РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области.

10 августа украинские "птички" посетили Саратовский НПЗ и "отключили" его.

В ночь на 7 августа Силы обороны Украины успешно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным российских источников, он перерабатывал 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

