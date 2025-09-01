По состоянию на конец августа российские нефтяники потеряли 17% мощностей НПЗ из-за атак дронов.

Топливный кризис, охвативший Россию после ударов дронов по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, докатился до временно оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает The Moscow Times.

Фактическое исчезновение топлива в фейковом ведомстве назвали "перебоями в поставках". "Чиновники" связывают кризис со снижением запасов у поставщиков горюче-смазочных материалов, а также "повышенным спросом", который наблюдают в последнее время.

В "ЛНР" ожидают "стабилизации" ситуации с 1 сентября. При этом все еще допускают дефицит на отдельных АЗС.

Видео дня

Ранее на Западе подсчитали, что на конец августа российские нефтяники потеряли 17% перерабатывающих мощностей из-за атак БПЛА. Последние затронули не менее десяти нефтезаводов и привели к полной остановке как минимум пяти из них - речь о Новокуйбышевском, Саратовском, Волгоградском, Сызранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах.

Известно также, что завод "Роснефти" в Рязани был вынужден остановить половину своих мощностей. Последний поставляет топливо в столичный регион.

Общий объем простаивающих мощностей НПЗ в августе установил исторический рекорд - 6,4 млн тонн (23%).

Биржевые цены на бензин в России в августе также достигли исторического рекорда, достигнув 72,6 тысячи российских рублей за тонну "Регуляр-92" и 82,2 тысячи рублей за тонну "Премиум-95". Всего с начала года цены выросли на 40-50%.

Топливный кризис в РФ - что известно

В августе УНИАН сообщал о километровых очередях на российских АЗС. Масштабные перебои с поставками топлива наблюдали во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова говорили, что топливо исчезло с большинства АЗС, а его стоимость существенно увеличилась. Бензин, по словам местных жителей, можно было приобрести только по талонам.

Также сообщалось, что жителям Курильского района, охватывающего большую часть Курильских островов, прекратили продажу бензина Аи-92.

