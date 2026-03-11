Словакия и Еврокомиссия согласны, что транзит нефти через 'Дружбу' следует возобновить, - Фицо

Премьер Словакии показал президенту Еврокомиссии спутниковые снимки, которые, по его словам, подтверждают, что нефтепровод "Дружба" в Украине не был поврежден.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время Всемирного ядерного форума в Париже встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить вопросы обеспечения доступных цен на энергию для Европы и обеспечения поставок для Словакии и Европейского Союза, сообщает SME.

Фицо утверждает, что он и Еврокомиссия имеют одинаковое мнение по вопросу возобновления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию.

Премьер Словакии отметил, что его страна имеет право, на основе предоставленных исключений, покупать российскую нефть не только через нефтепровод "Дружба", но и через море.

"Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими партнерами, но я верю, что ее можно решить", - сказал Фицо.

Отмечается, что премьер Словакии показал президенту Еврокомиссии спутниковые снимки, которые, по его словам, подтверждают, что нефтепровод "Дружба" в Украине не был поврежден. По его словам, было одностороннее решение президента Украины Зеленского остановить поток нефти.

"Мы согласились, что транзит через нефтепровод "Дружба" должен быть возобновлен", - заявил Фицо.

Как добавил политик, Комиссия готова предоставить не только техническую помощь, но и финансирование для любых ремонтных работ.

Нефтепровод "Дружба": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Bloomberg предполагает, что поставки нефти в Хорватию могут стать первым шагом к ослаблению связей Владимира Путина с его последними союзниками в Евросоюзе - Венгрией и Словакией. Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман считает, что аргументы Орбана и Фицо просто не имеют смысла и ставят под угрозу энергетическую безопасность своих стран. Гирман добавил, что они настаивают на поставках нефти от производителя, который ведет войну против государства, через территорию которого эта нефть транспортируется. Будапешт и Братислава обвиняют Украину в промедлении с ремонтом. В то же время, в Хорватии заявляют, что ее трубопровод Janaf готов стать основным маршрутом поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Также мы писали, что Фицо заявил, что Словакия может заблокировать крупный кредит ЕС для Киева. Таким образом, страна усилит давление на Украину с целью возобновления поставок российской нефти. Журналисты Reuters отметили, что этот перерыв в поставках вызвал один из самых ожесточенных споров между соседями со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и кредит блока для Украины в размере 90 млрд евро, Фицо также прибег к угрозам.

