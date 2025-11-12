Россия начала продавать нефть с рекордными скидками: при чем здесь Трамп

Компании из Индии и Китая все с большей осторожностью подходят к покупке российского сырья.

Российская нефть столкнулась с самым резким ростом дисконтов за последний год - скидки на Urals в портах на Балтике и Черном море достигли почти 20 долларов за баррель. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Дисконт на российскую нефть Urals к Brent в порту Приморск на базисе FOB к 10 ноября вырос до $19,4 за баррель, в порту Новороссийск - до $19,4 за баррель", - сообщает издание со ссылкой на источник в отрасли.

"Коммерсант" напоминает, что в начале ноября размер скидок был на уровне 13-14 долларов за баррель, тогда как до введения новых американских санкций он находился на уровне 11-12 долларов.

Специалисты связывают скидки именно с санкциями против российских нефтяных гигантов. Другие обращают внимание на "неоднородность" рынка. Некоторые из российских специалистов прогнозируют дальнейшее увеличение дисконтов на время перестройки экспортных каналов.

Отметим, что максимальных значений дисконт Urals к Brent достигал во втором квартале 2022 года - 31,9 долларов за баррель и в первом квартале 2023 года - 30 долларов за баррель.

В первом случае рынок находился под влиянием геополитического шока после начала войны, а во втором свою роль сыграло эмбарго Евросоюза на морские поставки сырья из России.

Сегодня компании из Индии и КНР - основных покупателей российской нефти - все более осторожно подходят к заключению новых сделок с РФ.

Ранее стало известно, что пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь. Обычно такие сделки заключают до 10-го числа предыдущего месяца. Среди тех, кто отказался от закупки российской нефти в Китае, называли Sinopec и PetroChina Co. Последние являются крупными государственными компаниями.

Нефть, санкции и война

Напомним, недавно Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, которые коснулись компаний "Роснефть" и "Лукойл". Сразу после введения ограничений акции компаний начали стремительно падать.

"Лукойл" также столкнулся с проблемами в работе своих зарубежных структур.

Как сообщил генеральный директор норвежской Gunvor, Торбьерн Торнквист, ограничения привели к тому, что теперь "вся международная деятельность "Лукойла" парализована".

Специалисты считают, что новые санкции США против компаний "Лукойл" и "Роснефть" являются неприятными для Москвы, но не фатальными. Сейчас в администрации Трампа готовят новые ограничения, которые могут заставить Кремль пойти на мир.

