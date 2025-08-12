Стоимость топлива в РФ продолжает расти несмотря на установленный запрет на его экспорт.

После очередной успешной атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы биржевая цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, сообщает ТАСС.

Цена бензина Аи-95 по итогам торговой сессии 12 августа выросла на 0,44%, до 80,51 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 8 августа - тогда 95-й подорожал до 80,206 тыс. рублей за тонну.

Подорожали по итогам торгов и другие виды популярных у автомобилистов нефтепродуктов. В частности, стоимость 92-го бензина выросла 1,58%, до 70,484 тыс. рублей за тонну, и вплотную приблизилась к историческому максимуму - 70,508 тыс. рублей, который был зафиксирован в сентябре 2023 года.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,45%, до 59,256 тыс. рублей за тонну. Вместе с тем, стоимость сжиженного газа снизилась на 5,51%, до 20,971 тыс. рублей за тонну.

Удары Украины по России и экспорт бензина

11 августа стало известно о приостановке работы Саратовского НПЗ после успешной атаки украинского беспилотника. Этот НПЗ стал третьей жертвой "птичек" Сил обороны за последний месяц.

В ночь на 7 августа Силы обороны Украины ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Из-за ударов украинских беспилотников, биржевые цены на бензин в России обновили исторические рекорды. Цены летят вверх несмотря на запрет на экспорт бензина.

