Из-за украинских ударов парализованными оказались около 13% мощностей российской нефтепереработки.

Первый российский регион полностью остановил продажу бензина из-за нарастающего топливного кризиса, который начался после серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, пишет The Moscow Times.

Для жителей Курильского района, который занимает большую часть Курильских островов, приостановлена продажа бензина Аи-92, сообщил глава муниципального округа Константин Истомин. Оставшийся запас бензина в полном объеме, по его словам, "необходим для спецтранспорта".

Отмечается, что с 20 августа на Курилах действовали ограничения на продажу топлива - не более 10 литров бензина в одни руки. С 17 августа нехватка бензина с многочасовыми очередями на АЗС возникла в соседнем Приморье. Тогда же к советской практике продажи топлива по талонам вернулись заправки Забайкалья и временно оккупированного украинского Крыма.

В издании напомнили, что топливный кризис накрыл Россию после того, как в августе не менее семи крупных нефтезаводов попали под налеты дронов, а пять из них, в том числе входящие в топ крупнейших, полностью или частично остановили производство.

По подсчетам The Moscow Times, парализованы оказались около 13% мощностей российской нефтепереработки, или 44 млн тонн в год. На фоне дефицита бензина оптовые цены на него взлетели до исторических максимумов - 72,6 тысячи рублей за тонну Аи-92 и 82,2 тысячи - за тонну Аи-95. С начала года котировки выросли на 40% и 50% соответственно.

Чтобы покрыть дефицит, правительство с 1 августа ввело полный запрет на экспорт бензина. Однако дополнительные объемы для рынка - около 150 тысяч тонн в месяц - слишком малы, чтобы исправить ситуацию, говорили ранее источники агентства Reuters в нефтяных компаниях. По их словам, властям, как и в 2024 году, скорее всего, придется обращаться за помощью к Александру Лукашенко и завозить бензин из Беларуси.

Только за последнюю неделю Силы беспилотных систем ВСУ поразили два российских нефтеперерабатывающих завода и две нефтеперекачивающие станции.

Из-за увеличения количества украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в РФ рекордно выросли цены на бензин. Во внешней разведке Украины заявили, что российские компании срочно закупают нефть в Беларуси, чтобы решить проблему внутреннего дефицита.

