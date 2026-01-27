Перебои с электроснабжением угрожают остановкой металлургии и экономическими потерями для страны, – ЭП

Длительные отключения предприятий горно-металлургического комплекса от энергосетей могут привести к серьезным экономическим и техногенным последствиям, поскольку такие производства не способны работать на альтернативных источниках питания, пишет Экономическая правда.

В комментарии изданию компания Метинвест сообщила, что металлургические и горные предприятия имеют непрерывные технологические циклы и нуждаются в стабильном промышленном электроснабжении большой мощности.

"Производственные процессы ГМК технически невозможно заменить децентрализованными решениями без риска остановки производства, аварий и необратимых повреждений оборудования", – отметили в Метинвесте. В отличие от предприятий торговли или сферы услуг, автономные генераторы для таких объектов не являются решением.

В ОП Укрметалллургпром предупреждают, что длительное отключение электроэнергии на предприятиях ГМК будет иметь масштабные последствия для экономики. Отрасль даже в условиях войны формирует значительную долю валового внутреннего продукта Украины – 7,2% в 2024 году вместе со смежными секторами, а также обеспечивает более 15% экспорта и существенные валютные поступления.

Кроме того, в ГМК работают более 63 тыс. человек, а вместе со смежными отраслями – около 400 тыс. работников. В 2024 году металлургия и горнодобывающий сектор сгенерировали около 36 млрд грн налоговых поступлений, а совокупный мультипликационный эффект для экономики оценивается в 180 млрд грн, особенно в регионах присутствия предприятий.

Отдельную угрозу представляют техногенные риски. Предприятия ГМК относятся к объектам повышенной опасности и нуждаются в непрерывном электроснабжении для предотвращения аварий и катастроф. Также металлургические предприятия играют важную роль в обеспечении работы социальной и коммунальной инфраструктуры на местах.

В настоящее время ситуация с энергоснабжением остается крайне сложной: из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру активы Метинвеста в Запорожской и Днепропетровской областях в течение последних месяцев неоднократно вынужденно приостанавливали работу. Но благодаря частичному наличию собственной генерации и оперативным действиям персонала удалось избежать техногенных катастроф и восстановить производство после ликвидации последствий аварийных отключений.

