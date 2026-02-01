В Киеве до сих пор без тепла почти 700 домов: где ситуация самая сложная

За последние сутки тепло подали в более чем 2 700 многоэтажек.

Самая сложная ситуация в Киеве с отсутствием теплоснабжения остается в Соломенском и Печерском районах.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в сети Telegram, в столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

"Со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них – после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается", – сообщил Кулеба.

В то же время, по его словам, к работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и "Укрзализныци".

При этом для больниц, роддомов и опорных пунктов Несокрушимости задействовано 69 мобильных котельных.

Как добавил Кулеба, водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

Отопление в Киеве: последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 января Кулеба отмечал, что все дома, где сейчас невозможно подать тепло, максимально подключают к стабильному электроснабжению, чтобы компенсировать отсутствие отопления. Вместе с тем, правительство готовит решение о перечислении оплаты за коммунальные услуги за январь для жителей Киева.

