В Киеве без отопления более 3 тысяч многоэтажек, завтра в столице -21 градус мороза

При этом на левом берегу столицы подача воды уже восстановлена.

В Киеве в настоящее время без отопления остаются 3419 многоэтажек - преимущественно на правом берегу. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время уже завтра в столице, по данным синоптиков , будет до 21 градуса мороза.

Кличко отмечает, что Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения после аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

"Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. На левом берегу водоснабжение уже восстановили. Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах", - сообщил он.

При этом мэр города отметил, что коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам.

Ситуация с электричеством в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 января, во многих областях Украины и столице введены аварийные отключения электроэнергии из-за сбоя в энергосистеме. Также в столице Украины из-за этого прекратилось отопление, также остановилось движение поездов метро, троллейбусов и электропоездов.

В связи с аварией в энергосистеме отсутствовало водоснабжение во всех районах Киева. Пресс-служба "Киевводоканала" отмечала, что энергетики совместно со специалистами "Киевводоканала" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам.

16 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в домах с электроотоплением не будут отключать свет.

