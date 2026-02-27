Киеву грозит новая коммунальная катастрофа, – глава района

Чиновник призывает ввести уголовную ответственность за срыв отопительного сезона.

Киеву грозит новая катастрофа с отоплением уже в конце текущего года. Для ее предотвращения следует ввести уголовную ответственность и строго наказывать виновных за неподготовку к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 27 февраля во время круглого стола на тему "Энергетическая устойчивость Левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном" заявил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

"Важно в течение недели получить четкий ответ: кто несет ответственность за отопление на следующий сезон. Уголовную ответственность. Надо понимать, либо я несу ответственность, либо мэр, депутаты и остальные. Пока не будет беды, будем очень расслаблены", – уверен Бахматов.

Чиновник говорит о предварительных показателях, на которые нужно выйти для прохождения будущего отопительного сезона.

"Мы для нашего района поставили показатель: если у нас не будет 100 МВт электричества и 300 МВт тепла, мы следующую зиму не пройдем. У нас должен быть бэкап, если что-то куда-то прилетит. В жилищах должно быть минимум 15°C тепла в квартире", – говорит Бахматов.

Глава Деснянского района считает, что столичные власти начинают работать только тогда, когда нужно устранять последствия, а не причину проблемы.

"В момент, когда мы понимаем, что катастрофа неизбежна, все резко ускоряются. Но киевская городская государственная администрация не имеет плана. Эффективной поддержки нет, помощи лично для моего района – нет. Но надо понимать, что это катастрофа для столицы Украины", – говорит чиновник.

По мнению Бахматова, с бюджетом Киева нужно работать значительно эффективнее.

"При всем уважении к Кличко и его заместителям, они не привыкли динамично работать, имея 2-2,5 миллиарда евро бюджета. У нас катастрофа с отоплением точно произошла и может продолжиться", – предупреждает он.

В качестве примера чиновник приводит ситуацию в других городах. В Киеве, по его словам, с местными властями приходится чуть ли не воевать.

"Борисполь построил модульные станции. В Николаеве и ТЭЦ восстановили, и есть модульные станции. Там городские власти действуют по-другому. Здесь мы должны понимать, что мы один на один и должны давить на КГГА. На сегодняшний день пять генераторов, которые нам дала КГГА от Хмельницкоблэнерго, до сих пор не подключены. Прошло полтора месяца", – отмечает Бахматов.

В свою очередь, народный депутат, организатор круглого стола Леся Забуранная напомнила, что на левом берегу Киева ситуация с отоплением самая сложная. Более 1100 домов здесь до сих пор остаются без тепла.

Ситуация с отоплением в Киеве – главные новости

Для того, чтобы уменьшить риски отключений домов от тепла, киевские власти должны сделать систему отопления более децентрализованной, говорят эксперты. Именно благодаря децентрализации на правом берегу столицы ситуация с теплом сейчас значительно лучше.

В свою очередь, столичный глава Виталий Кличко видит значительно более простой выход из ситуации – он периодически призывает киевлян выезжать из города.

