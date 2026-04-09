Есть время до конца лета - потом денег не будет: эксперт о том, как киевлянам не остаться без тепла следующей зимой

Пройти зиму без отключений света и тепла не удастся, считает эксперт.

Украина лишь недавно завершила крайне сложный отопительный сезон, и теперь начался отсчет до следующего. Однако уже сейчас информационное пространство переполняют прогнозы, что предстоящая зима не будет легче предыдущей, и киевляне могут так же встретить ее с холодными батареями.

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов дал понять, что даже в случае полноценного возобновления работы столичных ТЭЦ, враг снова может заморозить Украину, потому что у Путина ракеты не закончились. С аналогичным предупреждением выступил бывший министр энергетики Юрий Продан.

УНИАН расспросил энергетического эксперта Геннадия Рябцева о том, действительно ли Киев может остаться без тепла уже этой осенью, и что следует сделать для минимизации этих рисков.

Насколько реалистичен сценарий, что в Киеве следующей зимой может не быть централизованного отопления - это крайний риск или уже базовый сценарий?

Россия будет наносить удары и дальше - это так. Ничего не изменилось в планах Российской Федерации. Безусловно, они будут наносить удары по ТЭЦ, стремясь заморозить Киев. Нужно подталкивать всех к тому, чтобы они не ждали первого сентября или первого октября, чтобы они начали что-то делать.

Говорить о "тревоге" пока преждевременно. Безусловно, нужно привлекать внимание власти к необходимости ускорения работ. Если не ошибаюсь, Шмыгаль на посту премьера говорил, что скорость работы нужно умножить на 100. Так и надо. А не говорить, что все пропало - потому что тогда нужно сдаваться.

Когда кто-то рассказывает, что достаточно заглянуть под кровать Путина, и там находится огромное количество ракет, которые он до сих пор не выпустил по Украине - это не так. Но не стоит пренебрегать теми угрозами, которые есть. К их нейтрализации нужно готовиться.

Что стоит делать для минимизации вероятности отсутствия отопления в столице, и какой план действий есть у государства?

Говорят о сотнях когенерационных установок, однако если начать копать, то там когенерационные установки мощностью в несколько десятков киловатт. Это сколько? На один подъезд. А у нас есть дома, в которых 716 квартир. И они, в случае длительного отсутствия электроэнергии, могут замерзнуть. Поэтому логично было бы предусмотреть автономные источники питания.

Безусловно, нужно развивать распределенную генерацию и не принимать меры в отношении прайс-кепов (речь идет о снижении предельных цен на импорт электроэнергии. Принято считать, что снижение прайс-кепов способствовало резкому сокращению импорта электроэнергии в Украину, - УНИАН), а также странного стимулирования владельцев когенерационных установок, когда правительство своим решением отменяет льготную цену на голубое топливо для них. Следует максимально стимулировать развитие распределенной генерации и снять все запреты, мешающие установке новых мощностей.

Необходимо обеспечить автономными источниками питания объекты критической инфраструктуры. Потому что, как оказалось, у них нет автономных источников питания. Например, это касается объектов "Киевводоканала". Действительно, это нужно делать сейчас, а не ждать начала отопительного сезона для объявления тендеров.

Панацеи не существует, поэтому нужно начинать работу по разным направлениям. Это обеспечение активной противоракетной защиты. Следует договариваться о поставках ракет, чтобы они у нас были не только на сегодняшний день, но и в дальнейшем в течение отопительного сезона. А также инженерно-техническая защита, не откладывая ее на 2029 год.

Следует проводить восстановительные работы там, где это возможно, с обязательной инженерно-технической защитой восстановленных объектов.

Какие работы вы считаете приоритетными?

Мне не очень нравится уделять какому-то направлению приоритетное внимание. Например, давайте бросим все ресурсы на индивидуальные тепловые пункты ("умные" устройства, автоматически регулирующие подачу тепла в здания, - УНИАН). Но кто будет подавать воду на эти тепловые пункты, если "Киевводоканал" останется без автономных источников питания?

Очень хорошо, чтобы все эти работы осуществлялись на основании какого-то плана, которого у государства до сих пор нет. Планы устойчивости отдельных регионов есть, а плана устойчивости Украины в целом нет.

Финансирование для отдельных городов и отдельных регионов выделяется, но по каким принципам будут эти деньги расходоваться - никто не знает, потому что основные принципы развития энергетики Украины не утверждены. Поэтому все эти планы могут даже противоречить друг другу.

И могут произойти не очень хорошие события, потому что те, кто реализует план устойчивости - например, Чернигова - будут конкурировать с теми, кто реализует план устойчивости Сум. А кому выделять деньги, если там нужно 278 миллиардов, а их даже в перспективе нет? Вот, выделили 22 миллиарда на начальные работы - а дальше что?

Есть ли план "Б" на случай возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке и сохранения перекрытия Ормузского пролива?

На это никто не обращает внимания. Если, условно, в декабре Иран что-то нарушит - например, обстреляет американские объекты или что-то взорвет - Трамп снова что-то покидает, мировые цены на нефть снова поднимутся до более 100 долларов за баррель. Как следствие, стоимость дизельного топлива взлетит до неизвестной цены, а также вырастут цены на газ.

И что делать с автономными энергетическими установками? Запасов нет, инструментов влияния на цены нет. И жильцам многоквартирных домов придется несладко.

Какова ситуация с восстановлением ТЭЦ?

"Четверку" (ТЭЦ-4 или Дарницкую ТЭЦ - УНИАН) не восстановят до начала отопительного сезона - это однозначно. Даже если рижскую ТЭЦ-2 разоберут и частями перевезут сюда - невозможно за три месяца установить и запустить новый теплоагрегат на 500 гигакалорий. Конечно, что-то установят вместо этого, чтобы обеспечить отопление левого берега.

Что касается ситуации на ТЭЦ-6. Установленная мощность там была избыточной. Труб, выходящих из ТЭЦ-6, не хватало, чтобы она работала на полную мощность. После атак врага на "шестерку" энергетики обеспечили работу станции за счет оборудования, которое было на объекте. Поэтому я бы не сказал, что она на 80% была выведена из строя. Удары россиян, конечно, повлияли на генерацию ТЭЦ, но не катастрофически.

На ТЭЦ-5, которая работает на природном газе, во время отопительного сезона регулярно били по узлу питания котлов. Котлы не могли запустить, потому что этот узел питания постоянно ломали. Только они запустят - бах! И снова станция не работает. Котел стоит и как бы защищен. Когенерационная установка, которая там стоит, вообще в бункере. Однако газ не могут подвести, потому что узел поврежден.

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают, но не на полную мощность. Восстановительные работы продолжаются и достаточно успешно. Шмыгаль не из пальца высасывает 2 гигаватта, которые должны быть восстановлены в течение мая.

Если работы будут выполнены, то Киев будет обеспечен электроэнергией и тепловой энергией с запасом. Проблема в том, что их завершат в октябре или ноябре, когда температура воздуха существенно снизится, но альтернативы восстановлению ТЭЦ до начала отопительного сезона нет. Невозможно что-то быстро построить.

Как обеспечить отопление жителей Левобережья Киева без ТЭЦ-4?

За счет малых котельных. Нужно где-то 20 таких котельных мощностью 30 гигакалорий. Частично можно обеспечить тепло за счет завода "Энергия".

Что конкретно уже сейчас стоит делать киевлянам, чтобы не остаться без тепла? Какие решения действительно работают?

Я поддерживаю эти "тревожные сигналы" о возможном отсутствии отопления в Киеве, потому что нужно правильно ориентировать потребителей, ОСМД.

Если вы хотите избавиться от проблем, которые были во время прошлого отопительного сезона, то, пожалуйста, подумайте об автономных источниках энергоснабжения, об использовании тех возможностей, которые предоставляют государственные и местные программы устойчивости, пока есть деньги. Потому что денег в конце лета уже не будет.

Государство не сможет обеспечить всех бесперебойным энерго- и теплоснабжением. Мы прекрасно понимаем, что Путин не откажется от ударов. Чтобы сократить эти перебои, нужно позаботиться о собственной энергетической автономности. Собрать деньги на автономные источники питания для дома не получится, потому что это очень дорого, а присоединиться к государственным программам можно, пока есть такая возможность.

Что конкретно может сделать каждый житель многоквартирного дома? Купить зарядную станцию, запастись спальными мешками.

Выдержат ли электросети, если большинство людей перейдет на обогреватели из-за отсутствия отопления?

Гарантий, безусловно, никто не даст, поэтому важно, чтобы последствия были как можно меньше. Для этого нужно обеспечить все объекты критической инфраструктуры автономными источниками питания, работа которых не зависит от погодных или каких-либо других условий. Если это будет обеспечено, то тогда будет легче всем потребителям.

Потому что, когда работает водоканал, тогда подается вода, а если подается вода - то могут работать когенерационные установки, распределенная генерация и все, что с этим связано. Если воды нет, то все. Если работают светофоры - тогда это легче переживается. Если работают больницы, учебные заведения, сирена во время воздушной тревоги, то это означает, что город жив, непобедим. А если все в темноте, и руководители райгосадминистраций рассказывают, что нужно копать выгребные ямы во дворах домов, то это производит удручающее впечатление.

Главное, чтобы у нас критическая инфраструктура была налажена.

Есть ли смысл в многоэтажках устанавливать индивидуальные котлы или другие автономные системы отопления?

Есть деньги - устанавливайте.

Украинское законодательство запрещает самостоятельно отключаться от централизованного теплоснабжения. Только по решению общего собрания жильцов дома или ОСМД.

Какие выводы можно сделать из прошлого отопительного сезона?

Несмотря на систематические российские атаки на энергетические объекты, благодаря круглосуточной работе энергетиков, тепловиков и международной помощи врагу не удалось заморозить Украину. Наоборот, был сокращен дефицит электроэнергии и удалось на время отказаться от графиков отключений электроэнергии. Вместе с тем, вражеские атаки за время полномасштабного вторжения существенно повредили две трети мощности, уничтожено до 90% тепловых и 40% гидроагрегатов.

Сети работают в непроектных режимах, преимущественно с использованием временных и резервных схем. Украина уже сегодня должна установить основополагающие принципы развития новой, послевоенной энергетики.

В частности, следует развивать распределенную генерацию для поддержания жизнедеятельности территориальных общин и максимально упростить подключение новых энергетических установок к сети.

Также следует делать ставку на развитие умных сетей (которые способны автоматически выявлять повреждения, перенаправлять потоки энергии и быстрее восстанавливаться после аварий, - УНИАН).

Также стоит открыть внутренний рынок для иностранных инвестиций и отказаться от перекрестного субсидирования, то есть, в частности, фиксированного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Кроме того, необходимо наращивать систему передачи электроэнергии, строя дублирующие линии, например, от АЭС до конечных потребителей.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

