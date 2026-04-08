Киеву грозит новый кризис зимой: в Госвосстановлении раскритиковали власти столицы

Подготовиться к предстоящим холодам невозможно без желания местных властей.

По состоянию на февраль этого года готовность столицы к отопительному сезону не превышала нескольких процентов. Об этом заявил глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин в эфире "Суспильного".

"Есть четкий индекс. На сколько процентов выполняется каждый пункт из приведенного перечня – затем составляется общий индекс готовности того или иного города или общины", – рассказывает Сухомлин.

По подсчетам Госвосстановления, в феврале Чернигов, например, был готов к зиме на 24%.

Видео дня

"Есть все шансы, что Чернигов к началу нового отопительного сезона будет готов где-то на 90%. Это возможно сделать, мы видим, насколько там и глава ОВА занимается этим вопросом, и коммунальные предприятия. Харьков – это огромный город – на февраль был готов на 51%. Это достаточно серьезный показатель, сейчас они быстро продвигаются дальше. Думаю, они тоже выполнят эту задачу. У Киева на февраль оценка была 1-2%", – констатирует руководитель.

Сухомлин отмечает, что подготовка к отопительному сезону занимает много времени, поэтому коммунальные проблемы в столице рискуют повториться.

"Такие работы не сделаешь за полгода. Нужно заниматься этим несколько лет. Но война уже идет сколько лет? Даже элементарное – те же генераторы, которых не хватает в том же Киеве. Проблема не в генераторах, проблема в желании", – уверен глава Госвосстановления.

Ситуация в Киеве – последние новости

Глава Деснянского района столицы Максим Бахматов считает, что уже в конце этого года, с приходом холодов, Киеву грозит новая катастрофа с отоплением. По его мнению, у городских властей отсутствует эффективный план на зиму.

