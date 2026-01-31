Еще один шаг к блэкауту: эксперт сделал неутешительный прогноз про аварии в энергетике

Украинскую энергосистему придется переделывать, прогнозирует Корольчук.

В Украине могут повториться системные аварии в энергосистеме и массовые отключения света. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев24" эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

"Надо понимать, что причина всего – ракетные удары. То есть повреждения, нанесенные ими с 2022 года по подстанциям, затем в 2024 году по тепловым электростанциям и гидроэлектростанциям. И сейчас уже по второму кругу – тепловые электростанции, ГЭС и подстанции", – отметил он.

По словам эксперта, в энергетике произошел не блэкаут или каскадная авария, а именно системная авария. Если бы имела место каскадная авария, во многих регионах восстановление поставок электроэнергии продолжались бы значительно дольше.

"Это системная авария. Но это один шаг к каскадной аварии и к блэкауту. (...) Это привело к полублэкауту, если говорить народным языком. Повториться это может в любой момент", – пояснил Ковальчук.

Эксперт отмечает, что энергосистема Украины уже не функционирует так, как до 2022 года. И, по его словам, она уже просто не сможет так работать.

"То есть ее придется переделывать. Часто можно услышать от руководителей частных компаний, что нужно строить новую энергосистему. Где-то, по сути, так оно и есть. Только это годы, это десятилетия", – констатировал он.

Авария в энергетике Украины

В субботу, 31 января, в Украине сразу в нескольких областях ввели экстренные отключения света.

В Киеве и Харькове пришлось приостановить работу метрополитена. Кроме того, столица осталась без водоснабжения. Впоследствии его возобновили.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что внешнего вмешательства в энергосистему не было. По его словам, скорее всего, причиной массовых отключений стала погода. А именно – обледенелые линии электропередач. Расследование продолжается.

