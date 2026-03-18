Весной смородину нужно правильно подкормить, обработать от вредителей и обрезать.

Опытные огородники уже думают, чем подкормить черную смородину весной – в марте и апреле, чтобы кусты ломились от ягод.

Но одной подкормки недостаточно, чтобы обеспечить отличный урожай. Растения также нужно обработать от вредителей, правильно обрезать и замульчировать почву. УНИАН решил выяснить, как правильно провести эти работы.

Чем подкормить смородину ранней весной

Подкормку проводят два раза – в марте и апреле. Можно использовать простые средства – мочевину и древесную золу.

Чем подкормить смородину в марте, уже понятно, а вот как правильно это сделать:

Слегка разрыхлите землю под кустом.

На одно растение возьмите от 20 до 30 граммов мочевины.

Рассыпьте удобрение вокруг куста на расстоянии 20-40 сантиметров от его центра.

Если грунт сухой, полейте его приблизительно 10 литрами воды.

Мочевина – источник азота. Это вещество помогает растениям быстрее нарастить зеленую массу после зимы.

Теперь вы знаете, чем подкормить смородину в первый раз. А позже – в апреле, возьмите стакан сухой золы и придерживайтесь таких правил:

Рассыпьте ее вокруг куста.

Смешайте с почвой.

После этого полейте куст водой.

В апреле на смородине появятся листья, кусты будут готовиться к цветению, и им будут нужны калий и фосфор, а именно эти элементы содержатся в золе. Кроме того, зола снижает кислотность почвы, а смородина "любит" именно некислый грунт.

Когда разберетесь, чем подкормить весной смородину, возьмите сухую траву и уложите вокруг куста слоем, толщиной 5-7 сантиметров. При этом до ствола должно быть расстояние около 10 сантиметров.

Этот процесс называется мульчированием. Благодаря мульчированию в почве дольше сохраняется влага, и корни растения получат дополнительное питание. Если сделать мульчирование правильно, смородина будет лучше цвести, ягоды станут крупными. Урожайность может увеличиться в 2 раза.

Чем обработать смородину от болезней и вредителей

Весной важно осмотреть растения и обратить внимание на почки. Если увидите, что какие-то из них раздутые и круглые – оборвите их и сожгите. Так выглядят почки, пораженные почковым клещом. Из-за этого клеща урожайность уменьшается в разы.

Популярное средство, которое используют в марте для обработки кустов, – медный купорос. Он эффективен, в частности, против мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Чем опрыскать смородину от болезней весной:

Возьмите 100 граммов медного купороса.

Смешайте средство с 10 литрами воды.

Раствором нужно тщательно обработать почки и ветки куста. Также можно обработать грунт вокруг растения.

Обратите внимание, что такая обработка делается до того, как на смородине распустятся почки.

Когда обрезать смородину и как это правильно делать

Обрезку проводят ранней весной – пока куст еще не начал распускаться. Обычно этим занимаются в марте или даже в начале апреля. На кусте обычно оставляют около 10-12 сильных побегов разного возраста (молодых, двухлетних и трехлетних).

Вот как обрезать смородину весной:

Срежьте старые и больные ветви, а также те, которые растут внутрь куста или лежат на земле.

Избавьтесь от веток, которым больше 5 лет.

Чтобы понять, как обрезать смородину правильно, запомните: у старых ветвей обычно темная кора и слабый прирост молодых побегов.

Если не обрезать кусты, они становятся слишком густыми, и из-за этого ягоды будут мелкими.

