Весь Киев остался без водоснабжения, - 'Киевводоканал'

В связи с аварией в энергосистеме в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах Киева. Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

"На данный момент энергетики совместно со специалистами "Киевводоканала" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.

О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг в "Киевводоканале" пообещали информировать дополнительно.

Аварийные отключения в Украине – что известно

В настоящее время во многих областях Украины и столице введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщается об исчезновении воды и отопления, также остановилось движение поездов метро, троллейбусов и электропоездов.

Отключения света затронули и Молдову. В Министерстве энергетики страны сообщили о падении напряжения и отключении света из-за проблем в украинской энергосистеме.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня, 31 января, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. Это привело к отключению в электроэнергетической сети Украины.

По словам Шмыгаля, в течение ближайших часов свет будет восстановлен.

