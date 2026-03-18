В детстве многие из нас коллекционировали эти вкладыши.

Люди, чье детство и юность пришлись на 90-е, скорее всего, помнят, как выглядит жвачка Love is. Симпатичный квадратный полосатый кусочек резинки в голубой или розовой обертке, а внутри - вкладыш с нарисованными мальчиком и девочкой, ниже - цитата о том, что такое любовь. Однако не все знают, какая история у жвачки Love Is и кто стал прототипом вкладышей.

Как появились Love is картинки - кто их нарисовал

Для того, чтобы рассказать историю возникновения всемирно известного бренда, придется вернуться в прошлое и вспомнить, чем жила Америка и многие другие страны в 60-е годы. Тогда культура хиппи была на пике своей популярности, и люди в разных уголках планеты верили в постулаты свободной любви, гармонии и мира, активно поддерживая образ жизни по принципу "All you need is love".

Маленькая девочка по имени Ким Гроув родом из Новой Зеландии росла в именно такой среде и мечтала быть художницей. Повзрослев, в 25 лет она отправилась в Лос Анджелес, потому что, как и сейчас, Калифорния была центром Вселенной для творческих людей и всех тех, кто желает найти свою американскую мечту. Отправившись однажды с друзьями на горнолыжную базу, Ким увидела мужчину и, по ее признанию в нескольких интервью, сразу влюбилась. Подойти не решилась, поэтому стала рисовать на салфетке девочку и мальчика, которые попадают в разные милые ситуации, и описывала каждую из них фразой "Love is….". Рисунки начинающая художница отправляла своему избраннику, его звали Роберто Касали.

Он, в свою очередь, был видным женихом и известным инженером, поэтому изначально на девушку никакого внимания не обратил, но трогательные рисунки вызвали неподдельный интерес калифорнийского красавца, и он пригласил Ким на свидание. Практически сразу пара начала отношения, а все вкладыши Love is с историей любви мальчика и девочки Роберто бережно хранил.

Сама Ким никакой ценности в своих рисунках не видела, но Роберто посчитал, что хочет ей помочь. Он договорился со знакомым журналистом, и в 1970-м году милые картинки его возлюбленной были напечатаны в журнале "Los Angeles Times".

Америка моментально вспыхнула ярким огнем восторга - комиксы стали перепечатывать с газет, размещать на кружках, футболках, плакатах и любых других возможных предметах. Более того - был даже снят фильм "История любви" по повести Эрика Сигала, а в качестве слогана использовали знаменитую фразу "Love is…".

История Love is развивалась не только на картинках, но в жизни - Ким и Роберто поженились в той же церкви, где в свое время это сделали родители художницы. Интересно, что у невесты на голове был венок из маргариток, и точно такой же позднее стала носить героиня на вкладышах Love is… В итоге Ким на самом деле как будто бы документировала свою жизнь - Love is жвачка буквально позволяла людям увидеть, чем живет художница и ее муж. История была изложена с самого начала - от момента их знакомства, сквозь свидания, разные ситуации, рождение детей, появление домашних питомцев и другие прелести их пары, до конца - дня, когда у Роберто обнаружили рак четвертой стадии.

Ким перестала рисовать и посвятила себя заботе о муже, но чтобы не бросать поклонников и не расстраивать их, вместо нее под ее именем картинки для вкладышей рисовал аниматор из Англии. Именно эти изображения видели мы - на них персонажи, в отличие от тех, что вышли из-под кисти Ким, всегда были одетыми, а не обнаженными. Более того, они были цветными, и их начали перенимать аниматоры из разных уголков мира, в том числе, из Украины.

В 1976-м году Роберто умер, и Ким осталась одна, как и ее девочка с веснушками с черно-белых вкладышей - маленькая фигурка и надгробный камень. Но на этом не закончилось то, какая история легла в основу комикса Love Is - перед смертью Роберто заморозил свой генетический материал, благодаря чему Ким смогла забеременеть путем искусственного оплодотворения и родить еще одного сына. Комиксы снова "ожили" - на них появилась девочка с коляской и новыми фразами "Love is…".

Спустя несколько лет, Ким вместе с сыновьями уехала в Сидней, где стала жить на ферме и разводить лошадей. В конце 90-х она увиделась со своим мужем, и стало ясно, кому принадлежит бренд Love is - уже тогда единственным владельцем Minikim Holland B.V стал сын художницы Стефанио.

