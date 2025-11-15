США продлили на три недели отсрочку по введению санкций против зарубежных активов компании "Лукойл", чтобы дать время россиянам распродать их. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.
Так, введение запрета на сделки с зарубежными активами "Лукойла" отложено с 21 ноября до 13 декабря. До этой даты "Лукойлу" также разрешили осуществлять операции в рамках обслуживания и эксплуатации его розничных автозаправочных станций за пределами России.
Также на паузу поставлен запрет на операции "Лукойла" и "Роснефти", связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (нефтепровод, через который идет экспорт казахской нефти), казахской компанией "Тенгизшевройл" и проектом освоения Карачаганского месторождения в Казахстане.
Отдельное разрешение выдано на продолжения работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Болгарии, который обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, а также принадлежащих "Лукойлу" болгарских компаний, занимающихся заправкой самолетов и судов. Эта лицензия на отсрочку от санкций будет действовать до 29 апреля 2026 года.
Аналогичную лицензию для болгарских активов "Лукойла" выдала и Великобритания. Но британская отсрочка от санкций будет действовать только до 14 февраля 2026 года.
Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"
Как писал УНИАН, в октябре администрация Трампа ввела свои первые санкции против РФ, оказавшиеся достаточно серьезными. Под удар попали две крупнейшие в РФ нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
При этом ограничительные меры были введены с отсрочкой их применения на месяц – до 21 ноября. Предполагалось, что за это время россияне успеют закрыть текущие контракты с иностранными контрагентами и по возможности избавятся от своих зарубежных активов.
Однако быстро продать эти активы не удалось. В итоге под угрозой остановки оказались крупные НПЗ в Болгарии и Румынии, что грозило дестабиилизацией ситуации в этих странах. Также была парализована работа крупной сети АЗС в Финляндии.