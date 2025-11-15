Новая лицензия на отсрочку от санкций касается работы зарубежных активов компании, но не торговли самой российской нефтью.

США продлили на три недели отсрочку по введению санкций против зарубежных активов компании "Лукойл", чтобы дать время россиянам распродать их. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.

Так, введение запрета на сделки с зарубежными активами "Лукойла" отложено с 21 ноября до 13 декабря. До этой даты "Лукойлу" также разрешили осуществлять операции в рамках обслуживания и эксплуатации его розничных автозаправочных станций за пределами России.

Также на паузу поставлен запрет на операции "Лукойла" и "Роснефти", связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (нефтепровод, через который идет экспорт казахской нефти), казахской компанией "Тенгизшевройл" и проектом освоения Карачаганского месторождения в Казахстане.

Отдельное разрешение выдано на продолжения работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Болгарии, который обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, а также принадлежащих "Лукойлу" болгарских компаний, занимающихся заправкой самолетов и судов. Эта лицензия на отсрочку от санкций будет действовать до 29 апреля 2026 года.

Аналогичную лицензию для болгарских активов "Лукойла" выдала и Великобритания. Но британская отсрочка от санкций будет действовать только до 14 февраля 2026 года.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

Как писал УНИАН, в октябре администрация Трампа ввела свои первые санкции против РФ, оказавшиеся достаточно серьезными. Под удар попали две крупнейшие в РФ нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

При этом ограничительные меры были введены с отсрочкой их применения на месяц – до 21 ноября. Предполагалось, что за это время россияне успеют закрыть текущие контракты с иностранными контрагентами и по возможности избавятся от своих зарубежных активов.

Однако быстро продать эти активы не удалось. В итоге под угрозой остановки оказались крупные НПЗ в Болгарии и Румынии, что грозило дестабиилизацией ситуации в этих странах. Также была парализована работа крупной сети АЗС в Финляндии.

