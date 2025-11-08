Европейские страны в очередной раз демонстрируют, насколько глубоко российский нефтяной спрут проник в западный мир.

Румыния и Болгария пытаются вывести из-под санкционного удара США нефтеперерабатывающие заводы на своей территории, которые принадлежат российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, американские санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть" вступят в силу 21 ноября. Страны ЕС, где работают НПЗ этих компаний, пытаются успеть вывести эти заводы из под санкционного удара до указанной даты.

Так, в пятницу парламент Болгарии принял новый закон, предоставляющий правительству широкие полномочия по управлению нефтеперерабатывающим заводом "Лукойла" в городе Бургас. При необходимости правительству разрешили даже национализировать завод, лишь бы он продолжил работать и обеспечивать страну бензином.

В свою очередь Румыния имеет те же вызовы со своим НПЗ, принадлежащим "Лукойлу". Бухарест рассматривает возможность добиваться временного исключения завода из санкционных списков, говорят источники Politico. При этом в качестве крайней меры рассматривается возможность национализации предприятия.

Как отмечает Politico, теоретически получение исключений из санкций в отношении НПЗ, где назначен государственный менеджмент, не должно быть проблемой. Однако сама ситуация является тревожной для европейских стран. Например, российский НПЗ в Болгарии обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Его остановка будет иметь ужасные последствия для местной экономики.

Российский НПЗ в Румынии обеспечивает около 20% топлива страны. Его остановка создаст определенный дефицит на рынке и рост цен. Но хуже всего то, что это приведет к остановке поставок румынского топлива в Молдову, говорит аналитик энергетического рынка Ана Отилия Нуцу. По ее словам, если Молдова пострадает очень сильно, это станет "огромной пиар-возможностью для России".

Как писал УНИАН, финская сеть автозаправок, принадлежащая "Лукойлу", осталась без топлива из-за новых санкций США. Эта сеть оперировали 20% финских АЗС.

Также мы рассказывали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от поставок российской нефти на фоне введения американских санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". По оценкам аналитиков, экспорт нефти из России в Китай может сократиться на 45%.

