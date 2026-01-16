В некоторых домах не будут выключать свет: Шмыгаль рассказал, кому из украинцев повезет

Министр энергетики заверил, что необходимые решения уже приняты.

В ближайшее время в домах с электроотоплением не будут отключать свет, кроме периода действия аварийных отключений электроэнергии. Необходимые решения уже приняты, заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Все решения по отнесению домов с электроотоплением к критической инфраструктуре правительством и соответствующим штабом приняты и оформлены протокольно. Сейчас они будут внесены в соответствующие перечни, и буквально в ближайшее время эти дома не будут отключаться, за исключением очевидно аварийных отключений", - отметил министр.

Он объяснил, что во время действия аварийных отключений система отключает и объекты критической инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

15 января Кабинет министров принял ряд решений, которые, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, должны стабилизировать ситуацию в энергосистеме. В частности, было анонсировано увеличение импорта электроэнергии.

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации. Также правительство анонсировало отнесение жилых домов с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры.

Решения приняты после ухудшения ситуации в энергосистеме из-за обстрелов. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

Газета The New York Times писала, что этой зимой российские удары по энергетической инфраструктуре Киева стали самыми разрушительными за все время войны. Издание считает, что Россия изменила стратегию и сосредоточилась на изоляции и уничтожении энергообеспечения Киева, Одессы и Днепра.

