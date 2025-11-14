Кроме того, Украина в ответ запустила против россияне "Длинные Нептуны".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешное применение зенитных ракетных комплексов Patriot при сбитии российских ракет во время атаки этой ночью.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам доклада от Главнокомандующего ВСУ Александа Сырского и нескольких докладов от командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко.

"Сработали наши "Петриоты" и еще некоторые другие системы, и есть за эту ночь обезвреживание 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО - системами, способными сбивать баллистику", - сообщил Зеленский.

Видео дня

При этом, президент поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях.

"Россия продолжает террор против украинских городов, именно против мирной инфраструктуры, и ключевыми мишенями для России этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты", - подчеркнул Зеленский.

Украина ударила по РФ "Длинными Нептунами"

Вместе с тем, как рассказал глава государства, этой ночью украинские воины успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории.

"Это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил видео запуска этих ракет.

Российская атака по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики запустили 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БпЛА различных типов (около 300 - "Шахеды").

Воздушные силы ВСУ сбили две из трех аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 6 из 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.

Также российские оккупанты запускали в направлении города Сумы противокорабельную ракету "Циркон". Детали по этой атаке уточняются.

