Пока подробности новых ограничений для Москвы неизвестны.

Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций против России, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, передает The Guardian.

По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас изложат детали в заявлении для прессы позже сегодня.

Санкции ЕС против России - последние новости

Работа над 19-м санкционным пакетом антироссийских санкций началась еще до одобрения 18-го пакета ограничений. В июле 2025 года Уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк во время встречи с журналистами сообщил, что в новый санкционный пакет предлагается включить порты, которые сотрудничают с российским "теневым флотом", капитанов соответствующих кораблей, а также брокеров.

Кроме этого, в новом пакете санкций Россию могут ждать ограничения для банков и энергетических компаний.

19 сентября стало известно, что 19-й пакет ограничений против России также могут дополнить пунктом об ускорении отказа Европейского Союза от импорта российского сжиженного газа на один год. Соответствующее требование появилось после призыва президента США Дональда Трампа ко всем странам-членам блока прекратить покупать российские энегоносии.

