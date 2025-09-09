Однако окончательное "прощай" "голубому топливу" из РФ официальный Будапешт не готов сказать.

Венгрия подписала 10-летнее соглашение о поставках 2 миллиардов кубометров газа с британской корпорацией Shell Plc, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

По его словам, поставки "голубого топлива" будут осуществляться через трубопроводы Чехии и Германии.

"Мы ведем переговоры о других контрактах с другими западными поставщиками, но мы еще не готовы объявить о них", - добавил венгерский министр.

Сийярто добавил, что Венгрия планирует вдвое сократить импорт газа за счет ввода в эксплуатацию двух атомных блоков. По данным СМИ, блоки строятся по российским технологиям.

"Мы надеемся, что сможем продвинуться вперед таким образом, что два новых реактора будут подключены к сети в первой половине следующего десятилетия", - отметил венгерский дипломат.

Агенство Reuters напоминает, что ЕС планирует прекратить импорт российского газа до конца 2027 года, а Венгрия, которая имеет действующий контракт на поставку "голубого топлива" с "Газпромом" до 2036 года, была категорически против этих планов.

Несмотря на заключение контракта с Shell и переговоры об импорте дополнительных объемов "голубого топлива", Сийярто отметил, что сейчас официальный Будапешт не может окончательно отказаться от российского газа.

"Но сможем ли мы при этом жить без российского газа? Нет, из-за географических и инфраструктурных условий. Нет, пока мы не будем иметь надлежащего развития инфраструктуры в регионе", - отметил он.

18 июня Еврокомиссия представила план отказа от российского газа. Предполагается, что последние кубометры российского "голубого топлива" смогут попасть в ЕС 31 декабря 2027 года. При этом импорт по существующим краткосрочным контрактам предлагается завершить до 17 июня 2026 года.

К тому же Еврокомиссия нашла способ обойти потенциальное вето на запрет импорта российского газа со стороны Венгрии и Словакии.

Один из евродепутатов предложил, чтобы ЕС попрощался с российским газом уже до конца 2026 года, но пока это только слова.

