Также президент США высказался о Путине.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы "прекратить покупать нефть" у России. Об этом он сказал во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, передает Bloomberg.

"Европейцы покупают нефть у России - этого не должно быть, не так ли?" - подчеркнул Трамп.

Известно, что ранее после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер заявил, что готов усилить санкции против РФ, "но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России".

"Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, на востоке. Европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается на топливо", - объяснили в Bloomberg.

Поэтому Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу.

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще долго", - заверил президент США.

Кроме того, Трамп еще раз выразил свое разочарование из-за российского диктатора Владимира Путина. По его словам, война в Украине закончится, если цены на нефть будут "чуть больше" снижены.

Вопрос российской нефти - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что ЕС может ввести пошлины на еще действующие поставки нефти РФ Венгрией и Словакией. В то же время эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, который ЕС представил в пятницу.

"Будапешт и Братислава до сих пор не желали диверсифицировать источники поставок нефти, отказываясь от нефти из Москвы, и блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность", - отметили в Bloomberg.

В свою очередь министр экономики Словакии Дениса Сакова назвала условие, при котором страна прекратит поставки российской нефти. По ее словам, этого не произойдет, пока государство не будет иметь достаточно альтернативных источников поставок.

"Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно повредить нашей промышленности и экономике", - предупредила Сакова.

