Украина не получит аварийные киловатты от Словакии: контракт с 'Укрэнерго' расторгнут

Руководитель оператора системы передачи Словакии считает, что после этого решения санкций не будет.

Словацкий оператор системы передачи SEPS по требованию премьер-министра страны Роберта Фицо расторгнет договор об аварийных поставках электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго". Об этом после заседания правительства Словакии, которое поддержало своего главу, сообщил директор государственной компании Мартин Магат.

По его данным, в последний раз Украина получила "аварийные" киловатты из Словакии в январе 2026 года. Расторжение договора, по мнению чиновника, не повлечет для Словакии никаких санкций.

Магат добавил, что по его информации, Украина уже просила об аварийных поставках, но не получила их. В то же время руководитель госкомпании не сказал, поддерживает ли он это решение.

"Речь не идет о том, согласен я с этим или нет", – отметил Магат.

Он также подтвердил, что коммерческий импорт электроэнергии продолжается.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после российского удара 27 января транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" был прекращен.

Несмотря на заявление украинского министра, Словакия и Венгрия обвиняли именно Киев в прекращении поставок российской нефти и частично реализовали ответные меры. 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт остановил экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока не будет восстановлена подача нефти по трубопроводу "Дружба". Аналогичное по содержанию заявление сделал и премьер Словакии Роберт Фицо. Указанные меры не оказали влияния на украинский рынок.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его Братислава останавливает экстренные поставки электроэнергии Украине.

