90 миллиардов от ЕС: Украина получит деньги позже, чем ожидалось, – Еврокомиссия

Украина сможет получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.

Он, в частности, напомнил, что ранее на уровне всех лидеров стран-членов Евросоюза была достигнута договоренность, и теперь в Еврокомиссии ожидают, что все страны будут соблюдать взятые обязательства.

"Мы по-прежнему настроены произвести первую выплату в рамках этого пакета в течение второго семестра этого года [второго полугодия 2026 года – УНИАН]", – отметил Уйвари.

Видео дня

Он также повторил слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина получит кредит "так или иначе".

По его словам, важные элементы для утверждения пакета на 90 млрд евро уже реализованы, но еще нужно одобрить три документа. В частности, необходимо завершить работу над меморандумом о взаимопонимании, который станет основой для направления макрофинансовой помощи в рамках пакета. Также необходимо обновить "План Украины", который в рамках механизма Ukraine Facility станет важным каналом для предоставления бюджетной поддержки Украине. И необходимо подготовить кредитное соглашение, и соответствующая работа продолжается.

90 миллиардов для Украины от ЕС

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года лидеры стран-членов Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро в течение 2026-27 годов. Однако окончательное утверждение этого решения блокировалось венгерским правительством Виктора Орбана.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, и партия действующего премьера Орбана "Фидес" потерпела сокрушительное поражение. Выборы выиграла оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

В связи с этим в Евросоюзе ожидают, что новое венгерское правительство Петера Мадяра снимет вето с кредита в 90 млрд евро для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: