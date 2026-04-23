Цены на нефть резко выросли: 'черное золото' снова дороже $100

Аналитики ING отмечают, что надежды на урегулирование конфликта между США и Ираном тают.

Цены на нефть 23 апреля растут. Котировки подталкивает вверх затягивание переговоров между Ираном и США и ограничение судоходства через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 13:13 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,08 доллара – до 103,99 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI прибавила 1,97 доллара, подорожав до 94,93 доллара за баррель.

22 апреля Иран задержал два судна в Ормузском проливе. Со своей стороны, президент США Дональд Трамп также продолжает поддерживать блокаду морской торговли Ирана силами ВМС США. По данным источников Reuters, американские военные перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в водах Азии и отводят их от позиций вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

Аналитики ING отмечают, что надежды на разрешение конфликта между США и Ираном угасают по мере того, как мирные переговоры заходят в тупик. Они добавили, что захват Ираном двух судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, свидетельствует о том, что перебои с поставками нефти будут продолжаться.

Reuters отмечает, что хотя Трамп продлил перемирие между странами по просьбе пакистанских посредников, Иран и США по-прежнему ограничивают проход судов через пролив, через который до начала войны проходило около 20% мировых поставок нефти.

При этом американский лидер не определил дату окончания перемирия, а главный переговорщик Мохаммад Багер Калибаф заявил, что полное прекращение огня будет иметь смысл только при условии снятия американской блокады.

17 апреля после разблокирования Ормузского пролива цены на нефть обвалились. Стоимость нефти марки Brent упала более чем на 11 долларов – до 88,27 доллара за баррель.

Впрочем, уже на следующий день свободное судоходство по проливу было приостановлено, а на фоне отказа Ирана от участия в очередном раунде переговоров и угроз президента США Дональда Трампа в адрес официального Тегерана цены на нефть возобновили рост.

