Армия не нужна: экс-глава 'Укрэнерго' рассказал, как РФ с легкостью создаст коллапс в Европе

Владимир Кудрицкий отметил, что в условиях современной войны враг будет атаковать энергосистему.

В европейской энергосистеме может произойти коллапс в случае целенаправленных российских атак по объектам энергетики в Европе. Об этом сообщил экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру.

"Есть определенные точки европейской энергосистемы, а в Европе объединенная энергосистема вместе с Украиной - это единый очень уязвимый организм. Не потому, что плохие инженеры ее строили. Она по своему дизайну не рассчитана на атаки. Можно определить 10-15 точек европейской энергосистемы для того, чтобы вызвать частичный или полный ее коллапс", - сказал Кудрицкий.

Экс-глава "Укрэнерго" отметил, что врагу для этого не нужно собирать армии в 10 миллионов солдат и объявлять войну. По его словам, достаточно диверсантов с FPV-дронами, которые могут действовать под видом гражданских в любой стране Европейского Союза.

В такой ситуации, подчеркнул он, Европа может оказаться беззащитной. В отличие от Украины, которая имеет и подготовленные ремонтные бригады, и критические запасы оборудования. В странах Запада таких резервов фактически нет.

"Они могут просто вызвать очень серьезные проблемы или даже коллапс, отключив энергосистему. Энергосистема - часть военной инфраструктуры с точки зрения ее значения в войне. Мы знаем о современной войне то, что враг будет атаковать вашу энергосистему. Западный мир не готов к войне, которую ведет сейчас Украина. И энергетика западного мира, к сожалению, тоже не готова", – отметил Кудрицкий.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

30 января стало известно, что сотни миллионов долларов, обещанных западными партнерами Украине на восстановление энергетики, не выплачены, несмотря на масштабные разрушения украинской энергосистемы и необычайно холодную зиму.

Ранее сообщалось, что цель ракетных ударов Кремля по украинским энергетическим объектам - создать новую волну украинских беженцев

