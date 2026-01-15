Стратегия Путина в Украине цинична: в The Spectator назвали цель атак РФ на энергетику

Атаками на энергетику Кремль стремится создать новую волну беженцев в Европу, где уже существует негативная реакция по отношению к украинцам.

В течение почти четырех лет непрерывной войны украинский народ сталкивался с внесудебными казнями, "дроновыми сафари", во время которых БПЛА охотились на людей на улицах, и постоянными бомбардировками городов роями беспилотников и ракет. Этой зимой их чрезвычайная выносливость подвергается суровому испытанию, поскольку российские войска достигли переломного момента в своих систематических попытках уничтожить энергетическую инфраструктуру страны, пишет заместитель редактора журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

Автор в статье отмечает, что в течение трех последних зим российский диктатор Владимир Путин пытался сделать города Украины непригодными для проживания, погрузив их в темноту и холод, но не достигал успеха.

Однако на этот раз кажется, что кампания Кремля по использованию зимы в качестве оружия может быть успешной. Мэтьюз отметил, что со снижением температуры в Украине до -16 °C российские войска пытаются вывести из строя как можно больше городских систем отопления.

"В течение прошлой недели Россия нанесла Украине беспрецедентный удар, выпустив почти 1100 дронов, 890 управляемых бомб и более 50 ракет, включая гиперзвуковую ракету "Орешник", нацеленных на электростанции и жилые дома в условиях жестокой холодной погоды", - отметил автор в материале.

Мэтьюз поделился, что президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки "циничным террором", направленным на страдания гражданского населения, в результате чего более 1000 зданий остались без отопления.

Заместитель редактора журнала отметил, что с Рождества российские атаки оставили без света города Одесса, Сумы, Днепр, Харьков, Житомир и Запорожье на более суток, а также части Киева и его пригородов.

"Причиной того, что последние атаки Путина особенно эффективны, является простой, но неумолимый закон физики – вода при замерзании расширяется примерно на 10 процентов, разрывая трубы и отопительные системы, которые затем нельзя отремонтировать до весны", – отметил он.

Автор подчеркивает в статье, что суровая январская погода испытает волю украинцев на прочность. В отличие от предыдущих трех необычайно мягких зим, она на этот раз более морозная.

"Я только что вышла на улицу, и там безумно холодно. Честно говоря, я не помню таких зим в Киеве", - рассказала блогер Анжелика Шалагина.

Правительство Украины организовало сеть отапливаемых изолированных палаток в городских парках и на бульварах, которые получили название "Пункты несокрушимости", где люди могут согреться, зарядить свои телефоны, выпить горячего супа и получить поддержку от квалифицированных психологов.

Однако, отметил Мэтьюз, есть предел, за которым города становятся практически непригодными для проживания, поскольку российские атаки прекращают подачу воды и электроэнергии, работу систем отопления и общественного транспорта.

Автор поделился, что многие украинцы стоят перед мучительным выбором: не будет ли выезд из страны более приемлемым вариантом, чем остаться на родине.

Высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Германии еще в сентябре 2025 года предупреждали федеральное правительство в Берлине о необходимости готовиться к новому наплыву украинских беженцев, которые могут прибыть в страну из-за того, что их изгонит из собственного дома безжалостная зимняя военная стратегия Путина.

В публикации отмечается, что Польша и Чехия разработали планы на случай чрезвычайных ситуаций и адаптировали свои системы поддержки на случай нового большого наплыва беженцев. ЕС также продлил действие Директивы о временной защите для украинцев до марта следующего года.

Мэтьюз приводит данные Государственной пограничной службы Украины, которые свидетельствуют, что за первую неделю этого года пассажиропоток через украинскую границу вырос примерно на 27%.

По мнению автора статьи, Кремль ставит целью создать новую волну украинских беженцев.

"Во время Второй мировой войны военные стратеги союзников использовали термин "лишение жилья вражеской популяции" как оправдание для бомбардировки немецких городов – стратегия, которая до сих пор остается одной из самых противоречивых в войне. Кажется, Путин пытается достичь того же эффекта. Его планы носят политический характер и направлены на то, чтобы оказать давление на европейские столицы и заставить их согласиться на окончание войны на его условиях", - высказал он мнение.

В то же время, Мэтьюз отмечает, что проблема для ЕС заключается в том, что уже наблюдается рост негативной реакции на украинских беженцев. Германия, которая приняла 1,24 миллиона украинцев, что является наибольшим количеством среди всех европейских стран, в прошлом году ввела значительное сокращение социальных выплат.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на поправку, которая продлила бы защиту граждан Украины до этого года, а мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил сократить помощь на детей для украинских семей, родители которых не работают в Польше, ссылаясь на "здравый смысл [и] простую экономику", а также на давление со стороны "обычных поляков на улице".

Кроме того, правительство Нидерландов заявило, что планирует помочь беженцам "вернуться в Украину".

Автор отметил, что чрезвычайный прием Европой примерно 4,3 миллиона украинцев, бежавших в первые месяцы войны, стал эпохальным уроком щедрости и солидарности, как человеческой, так и политической.

Мэтьюз не исключает, что новая волна украинских беженцев, вероятно, еще больше напряжет и без того ограниченные европейские бюджеты и терпимость, а также вызовет новое политическое давление.

"Стратегия Путина по лишению жилья украинского населения является дьявольски циничной. Но эта стратегия может оказаться разрушительно эффективной, сосредоточив внимание европейцев на человеческих потерях этой войны – и на том, как можно быстрее ее закончить", – подытожил автор статьи.

Последствия атак РФ на энергетику Украины

Ранее УНИАН сообщал, что издание The New York Times отмечает, что целью России атаками на энергетику Украины в разгар зимы является подорвать моральный дух населения и заставить украинскую власть пойти на уступки в мирных переговорах. Отмечается, что киевляне устают от длительной жизни в холоде и темноте, что может влиять на настроения. Однако большинство из них убеждены, что нужно продолжать держаться. Один из опрошенных жителей столицы Украины поделился, что трудности заставляют некоторых украинцев утверждать, что войну следует закончить даже при условии территориальных уступок.

Также мы писали, что в ночь на 15 января Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, были обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области, поскольку до сих пор действуют аварийные отключения, почасовых графиков нет возможности устанавливать. Энергетики уверяют, что ремонтные работы в Киеве и области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

