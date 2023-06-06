Из-за этого Минэнерго просит увеличить допустимый лимит импорта электричества.

Катастрофа на Каховской ГЭС скажется на других гидроэлектростанциях из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"По его словам (министра - УНИАН), несмотря на то, что станция (Каховская ГЭС - УНИАН) после оккупации не выдавала электроэнергии в систему, прорыв нарушил целостность всего гидроузла. Соответственно, есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рассчитывает на поддержку международных партнеров и увеличение пропускных возможностей для наращивания импорта электроэнергии из Европы до 2 гигаватт.

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"Еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии, а также усилить давление на Россию", - добавили в пресс-службе.

Подрыв Каховской ГЭС - главное на вечер 6 июня

6 июня стало известно, что Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Под угрозой подтопления - около 80 населенных пунктов.

В "Укрэнерго" сообщили, что подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы.

В то же время из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказался ряд энергообъектов Херсонской области, в частности, Херсонская ТЭЦ.

Кроме этого, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС. Реакторы крупнейшей в Европе АЭС охлаждаются водой из этого водоема.

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