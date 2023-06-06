В частности, на Planet Labs попали кадры подтопленных улиц Новой Каховки.

Спутник Planet Labs показал масштаб затоплений населенных пунктов Херсонской области в результате ночного подрыва Россией Каховской дамбы. Снимки опубликовал проект Радио Свободы "Схемы".

В частности, зафиксированы последствия разрушений в селе Крынки и Корсунка на юго-западе от Новой Каховки. Их территории почти полностью затоплены. Значительная часть домов - ныне под водой.

Также на Planet Labs попали кадры подтопленных улиц Новой Каховки. На спутниковом фото можно увидеть затопленный стадион, Летний театр и Дворец культуры.

Кроме того, показан залитый водой в пгт Казацкое речной терминал компании "Нибулон", расположенный неподалеку от дамбы.

Подрыв Каховской ГЭС - главное

Ночью 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. По информации разведки, операция была заранее спланирована страной-агрессором, однако захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

Более 80 населенных пунктов по обе стороны Днепра Херсонской области оказались под угрозой затопления.

Подрыв Каховской ГЭС является, в частности, попыткой оккупантов приостановить процесс деоккупации и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области, высказалась заместитель министра обороны Анна Маляр. Однако, подчеркнул президент Владимир Зеленский, подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Как считает "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Вместе с тем последствия подрыва уже начали добираться до Николаева, где по состоянию на 12:00 вода поднялась на 18 сантиметров.

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