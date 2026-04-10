Нефти станет больше: страны ОПЕК+ готовятся к возобновлению экспорта через Ормуз, - Reuters

Нефтедобывающие компании на Ближнем Востоке попросили азиатские НПЗ подать программу загрузки нефти на апрель и май, что свидетельствует о подготовке к возможному полноценному возобновлению экспорта нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников журналистов, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии "Сауди Арамко" попросила своих клиентов подать заявки на экспорт нефти в мае из портов Янбу и Рас-Танура. При этом поставки нефти из порта Рас-Танура предполагают прохождение судна через Ормузский пролив.

Однако, как сообщило в четверг саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики, атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии сократили добычу нефти в королевстве примерно на 600 000 баррелей в сутки, а пропускную способность трубопровода "Восток-Запад" – примерно на 700 000 баррелей в сутки.

Также к возобновлению экспорта через Ормузский пролив готовятся другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока – Кувейт и Ирак, которые транспортируют нефть преимущественно через эту водную артерию. По данным источников Reuters, государственная нефтегазовая компания страны – Kuwait Petroleum Corp – обнародовала даты отгрузки нефти. Один из собеседников издания дал понять, что объем поставок "черного золота" будет зависеть от возможности клиентов забрать соответствующий груз.

Со своей стороны, основные покупатели нефти стран Персидского залива – азиатские НПЗ – после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке ищут танкеры для загрузки нефти в этом регионе.

Индийские и южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы ищут танкеры для погрузки иракской нефти.

В то же время Reuters отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Тегеран собирается отменить почти полную блокаду Ормузского пролива.

Блокировка Ормузского пролива – важные новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что стало одной из причин роста цен на нефть до более 100 долларов за баррель.

В конце марта министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что проход через пролив разрешен российским, китайским, индийским, иракским и пакистанским танкерам.

8 апреля стало известно, что Иран временно согласился открыть Ормузский пролив. В то же время Аракчи заявил, что пролив будет работать, если атаки на Иран будут прекращены. Однако в тот же день иранские СМИ сообщили о том, что пролив закрыт.

Вас также могут заинтересовать новости: