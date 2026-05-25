Лучший бюджетный смартфон в 2026 году: какую модель до $300 советуют эксперты

Galaxy A25 относится к бюджетной линейке компании, но при этом получил характеристики, которые обычно ожидают от более дорогих устройств.

Портал Consumer Reports, специализирующийся на обзорах и сравнительных тестах товаров и услуг, обновил свой рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, которые он рекомендует к покупке в 2026 году. В категории бюджетных телефонов победителем стал Samsung Galaxy A25, пишет BGR.

По данным Consumer Reports, при оценке смартфонов учитывались ключевые параметры: производительность, автономность и качество камер. Именно по совокупности этих факторов Galaxy A25 получил высокие оценки и был отмечен как лучший недорогой смартфон до 300 долларов.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который получил сертификат безопасности для глаз от компании SGS. Кроме того, в телефоне есть встроенная функция Eye Comfort Shield, которая сама корректирует цвета и снижает нагрузку на зрение, делая использование устройства безопасным как днем, так и ночью.

Внутри – варианты с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также набор камер: фронтальная на 13 Мп и тройной модуль на задней панели для стандартной, широкоугольной и макросъемки. Устройство поддерживает съемку видео с высокой частотой кадров, обеспечивая более плавную картинку.

Отдельно отмечается автономность – смартфон способен проработать до двух дней без подзарядки. Среди других особенностей: USB-C, поддержка двух SIM-карт и защита от воды.

Пользователи тоже высоко оценивают Galaxy A25. На крупных площадках его рейтинг составляет около 4,4 из 5, а чаще всего хвалят экран, автономность и доступную цену.

Среди недостатков иногда упоминаются перегрев при серьезных нагрузках и отсутствие датчика приближения. Вместо него используется программная эмуляция, из-за чего экран может не всегда корректно гаснуть во время звонков.

В целом Galaxy A25 рассматривается как один из наиболее удачных недорогих смартфонов с Android, который предлагает необходимый набор характеристик без переплаты за флагманские функции.

Ранее в сети появился список смартфонов Samsung, которые получат новую прошивку One UI 8.5. Среди них есть не только флагманы, но и бюджетные устройства серий Galaxy A, M и F.

По итогам первого квартала 2026 года, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном, а Pro-версии немного ему уступуют. Самым продаваемым Android-устройством стал Galaxy A07 4G, который в Украине продается дешевле 5000 грн.

