Этим популярным средством нельзя чистить стиральную машину: эксперт назвал альтернативу

По словам эксперта, это средство может повредить стиральную машину.

Есть широко распространенное домашнее средство, которым некоторые люди чистят стиральные машины, но на самом деле оно может испортить технику. Речь идет о сочетании уксуса и пищевой соды, пишет Nosalty.

Инженер-химик в комментарии изданию отметил, что это средство не подходит для чистки стиральной машины. По его словам, сочетание уксуса и пищевой соды повреждает металлические детали.

Эксперт подчеркнул, что пищевая сода сама по себе не способна удалить накипь и остатки мыла. Уксус же помогает устранить запахи и минеральные отложения, если использовать его в большом количестве.

Вместо этого инженер-химик советует использовать лимонную кислоту. Эксперт отметил, что она гораздо сильнее уксуса и эффективно растворяет жир, минеральные отложения и остатки моющих средств.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что при правильном использовании лимонная кислота не повреждает стиральную машину и ее детали.

Инженер-химик рассказал, как правильно чистить стиральную машину:

нужно поместить 4 столовые ложки порошка лимонной кислоты в барабан;

затем нужно выбрать длительный цикл стирки.

По словам эксперта, этот метод очищает, дезинфицирует и устраняет неприятные запахи. Он добавил, что стиральную машину следует чистить каждые 3-4 месяца.

Почему стиральная машина сильно трясется во время работы

Ранее эксперты по бытовой технике рассказали о наиболее распространенных причинах сильной вибрации стиральной машины. Они отметили, что чаще всего вибрация стиральной машины свидетельствует об определенном дисбалансе – либо внутри барабана, либо в самой машине.

Эксперт по ремонту бытовой техники Шон Мерфи заявил, что большинство стиральных машин сильно вибрируют, когда их система подвески изношена или повреждена. Эксперт по стиральным машинам Деннис Годинюк добавил, что не каждая проблема является механической.

