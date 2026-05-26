Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть погибший и раненые

Повреждены объект инфраструктуры, учебное заведение и жилые дома.

Поздно вечером 25 мая российская оккупационная армия нанесла по Одессе ракетный удар, уже известно о погибшем, есть раненые. Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 22.05, мониторинговые каналы сообщили о запуске по Одессе баллистических ракет. Уже через несколько минут в городе раздался мощный взрыв.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг нанес удар по областному центру.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города, взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах поблизости.

Видео дня

Сначала сообщалось о двух раненых, затем – о трех, один из которых – в тяжелом состоянии. Однако вскоре Лысак уточнил, что количество пострадавших увеличилось до четырех и уже известно о погибшем.

"Число пострадавших увеличилось до четырех. К сожалению, только что стало известно, что один из них скончался. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", – подчеркнул чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Количество пострадавших уточняется.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что россияне нанесли по региону комбинированный ракетно-дроновый удар.

"Один человек погиб, по меньшей мере трое пострадали. Данные о последствиях атаки уточняются", – отметил глава областной администрации.

В соцсетях очевидцы сообщают, что поврежден также супермаркет. Люди показали видео, на которых можно увидеть поврежденные квартиры.

Атаки РФ по Одессе: последние новости

Как писал УНИАН, ночью 18 мая Россия атаковала Одессу большим количеством ударных дронов, тогда в городе были разрушены и повреждены более двух десятков жилых домов. В результате массированной атаки пострадали двое гражданских – 59-летний мужчина и 11-летний мальчик. В Киевском и Приморском районах Одессы было зафиксировано попадание БПЛА в три жилых дома. Один из них – одноэтажный дом в Приморском районе – разрушен до основания. В других зданиях повреждены фасады, крыши и остекление, возникли пожары.

Вас также могут заинтересовать новости: