Китай отправил новый экипаж на космическую станцию: один из астронавтов проведет там целый год

24 мая Китай отправил трех космонавтов на свою космическую станцию, один из которых останется там на год. Такая миссия проходит на фоне намерения Пекина осуществить высадку экипажа на Луну до 2030 года. Об этом пишет Adevarul.ro.

Корабль "Шэньчжоу-23" был запущен в 23:08 по местному времени с помощью ракеты "Long March-2F Y23" с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

"Китай отправил трех космонавтов на космическую станцию "Тяньгун", среди которых - Ли Цзяин, первый космонавт из Гонконга, участвующий в китайской космической миссии. Один из членов экипажа останется на станции в течение года, что является рекордом для китайской космической программы", - отмечается в материале.

Также известно, что запуск происходит на фоне все более острой конкуренции между Китаем и США в сфере исследования Луны. Вашингтон обвиняет Пекин в стремлении добывать лунные ресурсы, но китайские власти эти обвинения отвергают.

Отмечается, что NASA планирует осуществить посадку экипажа на Луну в 2028 году, стремясь установить постоянное присутствие на Луне как промежуточный этап для будущих пилотируемых миссий на Марс.

Журналисты напомнили, что четыре астронавта NASA совершили историческое путешествие вокруг Луны в рамках миссии "Артемида II", улетев дальше от Земли, чем любой другой экипаж ранее, в первой пилотируемой миссии на Луну за последние 50 лет.

В то же время Китаю, у которого осталось менее четырех лет до установленного срока 2030 года, необходимо разработать совершенно новые технологии для миссии на Луну и доказать, что они готовы к полету.

"Китайские космонавты, привыкшие к относительной безопасности станции "Тяньгун", находящейся на низкой орбите, должны будут перейти к гораздо более рискованным миссиям на поверхности Луны", - отмечается в публикации.

Пекин поставил перед собой цель осуществить посадку экипажа на Луну до 2030 года и построить постоянную лунную базу к 2035 году совместно с Россией. С этой целью власти Китая тестируют новые ракеты-капсулы и лунные модули, разработанные специально для будущих миссий.

